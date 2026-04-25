Орбан отказался от мандата в парламенте Венгрии: чем планирует заниматься

Действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о решении отказаться от своего парламентского мандата. Партия "Фидес" будет трансформирована, и вместо него ее фракцию в Национальной ассамблее возглавит Гергей Гуляш.

Об этом Орбан сообщил в видеообращении, опубликованном в Facebook в субботу, 24 апреля, после заседания членов "Фидеса". На нем, как рассказал политик, заслушали всех кандидатов в новый парламент и "приняли несколько важных решений".

Почему Орбан решил отказаться от депутатства

Глава правительства заявил, что сосредоточится на реформировании своей политической силы: "Мандат, который я получил как лидер списка "Фидес" – ХДНП (Христианско-демократическая народная партия. – Ред.), на самом деле является парламентским мандатом "Фидес", поэтому я решил его вернуть. Теперь я нужен нам не в парламенте, а в реорганизации национальной партии".

Президиум предложил Орбану продолжить работать президентом партии "Фидес". "Если конгресс окажет мне доверие, я готов к этой задаче", – уточнил венгерский премьер.

Соответствующее заседание должно было бы состояться осенью, но партийцы 25 апреля решили перенести дату на июнь. Таким образом, летом станет понятно, окажет ли конгресс доверие Орбану.

По его словам, "Фидес" ждет "радикальная трансформация".

"Я возглавляю нашу общину почти четыре десятилетия, в течение которых мы имели успехи и неудачи, победы на выборах и поражения. Одно не изменилось: этот лагерь всегда был самым единым и самым сплоченным политическим сообществом в Венгрии, и Венгрии нужно будет это единство", – уверен он.

– Президент Владимир Зеленский считает, что Виктор Орбан проиграл парламентские выборы в Венгрии, поскольку строил свою кампанию на ненависти к Украине. "На ненависти можно тактически выиграть, стратегически – точно проиграть. Выборы в Венгрии – это стратегический проигрыш Орбана", – сказал Зеленский.

– Также он заверил, что Украина будет "делать шаги навстречу" новому руководству Венгрии. Наше государство надеется, что Венгрия также будет проявлять конструктивный подход.

