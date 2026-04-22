'Мы соседи и должны жить в мире': Зеленский рассказал о перезагрузке отношений с Венгрией

Украина будет "делать шаги навстречу" новому руководству Венгрии и надеется, что соседняя страна также будет проявлять конструктивный подход. Украинский президент Владимир Зеленский не против "в любой момент" встретиться с будущим венгерским премьером Петером Мадьяром.

Об этом Зеленский заявил в среду, 22 апреля, общаясь с прессой в аудиоформате. Вопрос об отношениях нашего государства с Венгрией задали журналисты OBOZ.UA.

"Планируется ли встреча с новым руководством Венгрии и насколько оно изменило свою позицию в отношении Украины?" – зачитал написанный вопрос президент.

"Я очень надеюсь, что венгерская позиция будет конструктивной по отношению к нам. Мы также будем демонстрировать шаги навстречу. Мы, соседи, должны жить точно в мире", – ответил Зеленский.

Что касается потенциальной встречи лидеров, то он подчеркнул, что "готов в любой момент". Но, вероятнее всего, она не состоится в ближайшее время, ведь Мадьяру сперва нужно решить текущие вопросы, связанные со сменой власти.

"Думаю, у новоизбранного премьер-министра есть внутренние вопросы по формированию правительства и вопросы с Европейским Союзом", – сказал Зеленский. "Мы готовы в любом случае", – добавил глава государства.

– Оппозиционная партия "Тиса" во главе с будущим премьер-министром Петером Мадьяром уверенно победила на выборах, которые состоялись 12 апреля. Политсила получила 141 место в Национальной ассамблее Венгрии вместо прогнозированных 138. За "Тису" проголосовали 70,85% избирателей.

– 22 апреля стало известно, что послы стран Европейского Союза утвердили "репарационный" кредит Украине на 90 млрд евро. Также они одобрили 20-й пакет санкций против России. Это стало возможным после того, как Будапешт снял свое вето.

