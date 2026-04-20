'На ненависти нельзя выиграть': Зеленский прокомментировал поражение Орбана на выборах в Венгрии

Президент Владимир Зеленский считает, что Виктор Орбан проиграл парламентские выборы, поскольку строил свою кампанию на ненависти к Украине. По его словам, таким образом выиграть нельзя.

Об этом Зеленский отметил в интервью Фактам тижня. И добавил, что результат выборов в Венгрии – это стратегический проигрыш Орбана.

Президент считает, что на ненависти постоянно выигрывать нельзя.

"На ненависти можно тактически выиграть, стратегически – точно проиграть. Выборы в Венгрии – это стратегический проигрыш Орбана", – отметил глава Украины.

Он заверил, что делал все, что в его силах, чтобы наладить отношения с Орбаном. Демонстрируя ненависть к Зеленскому, он проецирует это на народ Украины.

"Я делал все, чтобы наладить с ним отношения, даже когда он вешал билборды с ненавистью ко мне. Я говорил, что принадлежу выбору народа Украины, и ненависть ко мне – это проекция ненависти к украинцам. Он построил свою кампанию на ненависти к украинцу, а народ Венгрии показал ему, что они с этим не согласны".

После подсчета 100% голосов на парламентских выборах в Венгрии стало известно, что оппозиционная партия "Тиса" во главе с будущим премьер-министром Петером Мадьяром будет иметь в Национальной ассамблее 141 место вместо прогнозируемых 138 Она получила 70,85% поддержки избирателей.

Голоса, отданные избирателями за пределами их избирательных округов и в посольствах за рубежом, подсчет которых происходил последним, за последние сутки изменили результаты в некоторых округах.

Как пишет Bloomberg, "Тиса" получила большее преимущество, чем было зафиксировано на любых предыдущих выборах, проводившихся по действующей системе. Эту систему создала партия "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана, который скоро покинет свой пост.

Партия "Фидес" в альянсе с Христианско-демократической народной партией получила 52 места (26.13%). Всего в парламенте 199 мест, еще 6 (3,02%) отошли ультраправой "Нашей Родине".

Получение такого большинства, значительно превышающего две трети мест, даст Мадьяру возможность изменить конституцию и быстро ликвидировать систему Орбана. Главным приоритетом нового правительства является размораживание финансирования Европейским Союзом, в котором срочно нуждается экономика Венгрии.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский заявил, что готов работать с руководством Венгрии, если оно будет настроено на мирные отношения. В то же время он раскритиковал нынешнюю политику Будапешта, которая вредит отношениям между соседними странами.

Также мы писали о том, что Зеленский рассказал о 10-летних договорах с тремя странами по производству оружия. Наша страна имеет договоренности о 10-летнем сотрудничестве в сфере ВПК с Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами и Катаром.

