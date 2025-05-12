'Операция поставлена на паузу': премьер Индии Моди обратился к нации по поводу войны с Пакистаном

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в понедельник, 12 мая, обратился к нации по поводу конфликта страны с Пакистаном. Он заявил, что индийские операции против Исламабада были лишь приостановлены.

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То, как будет развиваться ситуация в будущем, будет зависеть от поведения Пакистана. Об этом сообщает NDTV.

Моди отметил, что операция "Синдур", которая была начата в ответ на террористическое нападение в Пахалгаме, это не просто название – благодаря ей весь мир увидел, как решимость Индии переросла в действия. По словам премьера, во время индийских атак на Пакистан были убиты более 100 террористов.

После этого в Исламабаде пообещали принять меры против террористов и их объектов. В ближайшие дни Индия будет оценивать каждый шаг Пакистана, добавил Моди.

"Если Пакистан хочет выжить, ему придется уничтожить свою террористическую инфраструктуру. Другого пути к миру нет", – сказал он.

Моди заявил, что каждый теракт на индийской земле будет рассматриваться как война против Индии и вызовет решительное возмездие.

"Индия больше не будет терпеть ядерный шантаж. Не будет никакой разницы между террористами, их сторонниками и правительством, которое их скрывает", – прокомментировал обращение премьера главный министр штата Махараштра Девендра Фаднавис.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 6 мая Индия начала операцию "Синдур", нанеся удары по территории Пакистана. Исламабад ответил, после чего стороны продолжили обмениваться ударами и обе заявили о жертвах среди гражданских.

10 мая Индия атаковала три авиабазы в Пакистане, там прогремели взрывы. В Исламабаде заявили, что их самолеты не повреждены, а затем начали операцию "Баньян Марсус" в ответ на действия Нью-Дели.

В тот же день Индия и Пакистан договорились о полном и немедленном прекращении огня. Переговоры продолжались при посредничестве Соединенных Штатов Америки. Однако уже вскоре Индия обвинила Пакистан в нарушении перемирия, в Кашмире снова прогремели взрывы.

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