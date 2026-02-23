'Они защищают весь цивилизованный мир': в Амстердаме состоялся митинг к четвертой годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину

На центральной площади Амстердама (Нидерланды) провели акцию в поддержку Украины. Мероприятие приурочено к четвертой годовщине полномасштабного вторжения Российской Федерации.

На площади собрались украинцы, которые выехали за границу, граждане Нидерландов; со сцены к участникам акции обратились политики, дипломаты, украинские волонтеры и военные. Как сообщает "Укринформ", митинг организовала Фундация "Украинцы в Нидерландах".

Участники пришли с украинскими флагами и большим количеством плакатов; все вместе исполнили гимн нашей страны.

К акции присоединился украинский посол Андрей Костин. Он поблагодарил наших военнослужащих за защиту.

"Они защищают нас с вами и весь цивилизованный мир. Мы уважаем каждого, кто вернулся из плена. Мы боремся за каждого, кого еще ждем. Мы помним каждого, кто отдал свою жизнь за Украину. Именно благодаря мужеству наших воинов Украина стоит сегодня, после 12 лет российской агрессии и четырех лет геноцидной войны России против нашего государства. Спасибо каждому, кто поддерживает Украину", – сказал дипломат.

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс также выступил перед собравшимися. Он сказал, что каждая поездка в Украину "оставляла глубокий след на его сердце".

"Особенно разговоры с военными. Они останавливают российскую агрессию не только ради своей страны, а также ради нас и всей Европы", – подчеркнул глава МО Нидерландов.

Депутат Европарламента Тийс Рютен отметил критическую важность дальнейшей решительной поддержки Киева.

"Ситуация чрезвычайно жестокая, и эта зима – особенно сложная. Атаки на гражданскую энергетическую инфраструктуру – это не что иное, как инструмент психологической войны. Так же и подход России к мирным переговорам является частью этой стратегии. Россия лишь делает вид, будто хочет мира, чтобы ослабить нашу решимость, затянуть поддержку, подорвать политическую волю, расколоть единство Европы и углубить разногласия между трансатлантическими союзниками. Мы не позволим этому произойти. Мы не можем этого допустить", – заявил он.

На акции выступили также член партии D66 Фатимазгра Белгирч, лидер партии Volt Лоренс Дассен, первый почетный консул Украины в Нидерландах Карел Бургер Дирвен, заместитель мэра Амстердама Рутгер Грот Васинк, Джульет Брурсен (Volt Amsterdam), директорша международной правозащитной организации PAX Рольен Сассе.

Член Совета правления Фонда "Украинцы в Нидерландах" Виталий Тоненчук отметил, что целью митинга также является демонстрация благодарности Нидерландам за финансовую и военную помощь, непоколебимую поддержку Украины на международной арене и предоставление убежища тысячам украинцев.

"Но война России против Украины продолжается, поэтому мы также просим наших нидерландских друзей продолжать стоять с нами бок о бок за свободу, демократию, справедливость, и строить вместе с нами безопасное и процветающее будущее для всей Европы", – призвал он.

