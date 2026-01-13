'Первый приоритет': Зеленский обсудил с премьер-министром Нидерландов критические потребности Украины

Во вторник, 13 января, президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом. Глава государства рассказал об ударах россиян, целью которых является энергетика.

Кроме того, стороны обсудили поддержку Украины, в том числе и предоставление средств ПВО для защиты от вражеских обстрелов. Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

"Говорил с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом. Проинформировал об интенсивных российских ударах дронами и ракетами по нашим городам и громадам... Их мишень – энергетика", – говорится в сообщении.

Цель России – уничтожать украинцев

Зеленский отметил, что действия России сосредоточены на разрушении и уничтожении человеческих жизней, а не на дипломатических усилиях. Он подчеркнул важность усиления поддержки Украины, в частности, для укрепления ее устойчивости и восстановления, а также обеспечения достаточных запасов для противовоздушной обороны.

По его словам, ракеты для ПВО и помощь энергетической системе сейчас является безусловным приоритетом.

"Обсудили также ход общения с американской стороной и возможные встречи. Спасибо за поддержку и готовность помогать!" – написал президент.

Напомним, ранее Зеленский отреагировал на массированную атаку РФ, которая произошла в ночь на 13 января. Он отметил, что основным объектом ударов снова стала энергетическая инфраструктура Украины. Президент убежден, что целенаправленные обстрелы генерации и подстанций свидетельствуют о попытке Кремля усилить давление на гражданское население зимой.

Как сообщал OBOZ.UA, российская армия в ночь на 13 января терроризировала Украину дроновыми атаками. Захватчики в очередной раз запустили десятки ракет разных типов и сотни дронов-камикадзе типа Shahed.

Взрывы прогремели в Харькове, Вольнянске, Зеленодольске, Кривом Роге, Броварах и Киеве. Громко было и в Одессе.

