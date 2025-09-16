'Никакого отношения': Лукашенко 'открестился' от дронов, которые залетают в Польшу и Литву

Беларусь не причастна к беспилотникам, которые вторгались в Польшу или Литву. Мало того, страна тратит значительные средства, чтобы сбивать дроны, которые туда летят.

Такое заявление сделал самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Его цитирует белорусское госагентство БЕЛТА.

По словам белорусского диктатора, соседние страны преувеличенно реагируют на такие инциденты.

"Все, что сегодня залетает в Польшу, Литву, – мы не имеем к этому никакого отношения. И если бы мы так, как они воют, выли после каждого залета к нам беспилотников со стороны Украины, России, через Польшу там, Литву... Мы никогда этого не делали. Мы спокойно реагируем по соответствующим линиям", – сказал он.

При этом Лукашенко не уточнил, когда за годы полномасштабного вторжения РФ в Украину были упомянутые им случаи "залета украинских БпЛА" в Беларусь через Польшу или Литву. Официально об этом ничего не известно, и можно только представить реакцию белорусского диктатора, если бы такие случаи на самом деле происходили.

Но Лукашенко на этом не остановился в своей лжи и заявил, что Беларусь якобы сбила половину беспилотников, "не зная, чьи они", которые летели в Польшу.

"Мы потратили огромные средства, чтобы уничтожить эти беспилотники, которые летели не к нам – летели в Польшу. И им сообщили, сколько куда летит беспилотников. Мы тоже не знали, чьи они: "Работайте!". Они это признают. Впрочем, пакостят. Значит, у них есть какие-то замыслы. Мы должны их разгадать. Мы их разгадали. И должны этому противостоять. Никому ничего не объясняя", – добавил белорусский диктатор.

Что предшествовало

В июле сразу два российских беспилотника нарушили границу Литвы. Они летели из Беларуси, причем если первый был "дроном-приманкой" (то есть без боевой части – их запускают, чтобы перегружать системы ПВО), то второй имел два килограмма взрывчатки.

Это были не первые российские дроны, залетевшие в Литву, но начиная с июля такие случаи участились.

Впоследствии Россия демонстративно нарушила воздушное пространство Польши. В ночь на 10 сентября над территорией страны фиксировались около 20 российских БПЛА. В результате происшествия остановили работу аэропорты, а премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие по вражеским целям.

Впоследствии Туск сообщил, что на территории Польши военные сбили 4 беспилотника. Всего в воздушное пространство страны вторглось 19 дронов, значительная часть беспилотников зашла со стороны Беларуси.

В результате инцидента обломки ударного беспилотника упали на жилой дом в городе Вырыки-Воля Влодавского уезда Люблинского воеводства. Повреждена кровля дома и автомобиль.

Оперативное командование вооруженных сил Польши заявило, что считает инцидент "актом агрессии", который создал реальную угрозу для безопасности граждан. Варшава обратилась с просьбой применить статью 4 НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA, в Беларуси "отличились" циничным заявлением по поводу инцидента. В министерстве обороны республики заявили, что в Польшу залетели дроны, которые "заблудились". В ведомстве выдали, что белорусские силы противовоздушной обороны уничтожили часть БПЛА.

