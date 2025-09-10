Закон о запрете УПЦ МП заиграл новыми красками: какие неприятности грозят пророссийской церкви в Украине

Принятый еще 24 августа 2024 года Закон №3894-IX "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций", известный также как "закон о запрете УПЦ МП", заиграл новыми красками. В том смысле, что начал реально действовать. Киевскую митрополию признали аффилированной с РПЦ и подали на нее в суд.

Какими неприятностями это грозит находящейся в Украине пророссийской церкви, рассказывает OBOZ.UA.

Главное – решить проблемы с центром

В принципе, в самом законе №3894-IX конкретно о запрете УПЦ МП ничего не говорится. В документе идет речь о запрете деятельности религиозных организаций, руководящий центр которых находится в государстве, осуществляющем вооруженную агрессию против Украины. Мало ли какие могут быть церкви? Например, "Свидетели улучшения ВВП".

Казалось бы, какие проблемы? Отрекись от руководящей роли РПЦ, докажи на деле, что религиозная организация не связана со страной-агрессором, которая еще 11 лет назад развязала против Украины войну, и живи себе спокойно. Окормляй паству.

Но на воре, как говорится, шапка горит. УПЦ МП восприняла принятие закона как личную обиду и всем справедливым предписаниям украинской власти воспротивилась. Хотя времени на их исполнение было достаточно.

Через 30 дней после вступления закона в силу, то есть 24 сентября 2024 года, Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести (ГЭСС) начала проверять религиозные организации на признаки аффилированности с российской церковью. Основное внимание Госэтнополитики уделила Киевской митрополии УПЦ МП.

"Пророссийская церковь представляет собой не одну монолитную религиозную организацию, а состоит из тысяч разных юридических лиц. И в первую очередь необходимо решить проблемы с управляющими центрами", – объясняет в разговоре с OBOZ.UA глава парламентского Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев.

Претензии Госэтнополитики к Киевской митрополии

Стоит отметить, что Киевская митрополия – самый что ни на есть управляющий центр. Здесь и предстоятель УПЦ МП Онуфрий (который является членом синода РПЦ), и другие высшие чины пророссийской церкви. Это Киево-Печерская лавра, храмы, церкви, различные духовные учебные заведения. Это масса приходов, церковных обителей и монастырей.

"В ходе довольно долгой и кропотливой работы экспертной группы мы сделали вывод, что УПЦ МП (несмотря на их заявления о самостоятельности) – все-таки структурная часть РПЦ. И сделали предписание – устранить выявленные в ходе проверки нарушения в установленный законом срок. На это дается 30 дней", – говорит глава Государственной службы по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский.

По его словам, в предписании четыре пункта, они следующие:

– обеспечить официальный выход УПЦ МП из состава РПЦ;

– признать недействительным последний устав РПЦ (за который голосовали и украинские пророссийские епископы);

– заявить о несогласии Киевского митрополита с его назначением членом синода РПЦ;

– отказаться от признания аннексии РПЦ восьми украинских епархий на востоке Украины и в Крыму.

"Это все. То, в чем нас сейчас обвиняют иерархи УПЦ МП, – мол, мы требуем поменять язык богослужения, перейти на другой церковный календарь, стать частью ПЦУ – это чушь. Простые прихожане могут быть спокойны. А вообще хочу отметить, что подчинение РПЦ – это никак не часть правословного вероучения", – подчеркивает Виктор Еленский.

Главное, чтобы дело не утонуло в юридическом спаме

Отец Онуфрий выполнять предписание Госэтнополитики отказался. В конце августа прислал ответное письмо, в котором заявил, что, во-первых, УПЦ МП предписание не касается, а во-вторых – оно является вмешательством во внутренние дела церкви.

27 августа Госслужба по этнополитике официально признала Киевскую митрополию аффилированной с РПЦ, деятельность которой в Украине запрещена, и подала иск о ликвидации главной митрополии УПЦ МП в Высший административный суд.

"Речь идет о лишении Киевской митрополии статуса юридического лица. То есть она не сможет заключать договоры аренды, иметь счета в банках, не будет иметь каких-то привилегий в плане оплаты коммунальных услуг и так далее", – говорит OBOZ.UA заведующая отделом философии и истории религии Института философии имени Г. С. Сковороды Людмила Филипович.

Но главная проблема для УПЦ МП, по ее мнению, в том, что Киевская митрополия, как юридическое лицо, является соучредителем многих религиозных структур. Например, тех же духовных учебных заведений, учредительные документы которых также станут недействительными.

"Если Киевская митрополия лишится статуса юридического лица, это потянет за собой колоссальное количество проблем для многих структур пророссийской церкви. Так что это как обезглавить гидру", – говорит Людмила Филипович.

Сколько теперь будет длиться суд – можно только предполагать. Только подготовка к судебному разбирательству длилась год.

"Главное – мы действуем исключительно по демократическим процедурам. Расследование, предписание, четко выдержанное время ожидания, суд. Мы же не Россия и не КНДР, чтобы просто взять и запретить. Теперь важно, чтобы УПЦ МП не утопила дело в юридическом спаме, засыпая суды встречными исками", – резюмирует глава Государственной службы по этнополитике и свободе совести.