В Беларуси цинично заявили, что помогали Польше с противодействием российским дронам

В министерстве обороны Беларуси отреагировали на вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши. В ведомстве выдали, что беларуские силы противовоздушной обороны уничтожили часть БПЛА.

Видео дня

По словам первого заместителя министра обороны Беларуси Павла Муравейко, часть беспилотников "заблудилась". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Реакция Беларуси на российскую провокацию

По словам беларуского генерала, в ходе ночного "взаимного обмена" ударами БПЛА между Россией и Украиной дежурными силами и средствами по противовоздушной обороне Беларуси отслеживались дроны. При этом в ведомстве заявили, что БПЛА якобы "потеряли курс" в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы.

Муравейко рассказал, что в период с 23:00 часов 9 сентября до 4:00 10 сентября дежурные силы и средства Беларуси обменивались информацией о воздушной и радиолокационной обстановке с дежурными силами и средствами Польши и Литвы. По его словам, именно беларусы якобы оповестили страны НАТО о приближении неизвестных летательных аппаратов к территории их стран.

"Это позволило польской стороне оперативно отреагировать на действия беспилотников, подняв в воздух свои дежурные силы. Справедливости ради стоит отметить, что польская сторона также информировала беларуские дежурные боевые расчеты о приближении к границе Республики Беларусь неопознанных летательных аппаратов с территории Украины", – заявил он.

Также генерал добавил, что обмен информацией о воздушной обстановке является важным слагаемым обеспечения безопасности в регионе в целом и способствует налаживанию мер доверия и укрепления безопасности.

В свою очередь премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что впервые некоторые беспилотники летели с территории Беларуси. В ходе выступления в Сейме он рассказал, что это был первый случай за всю российско-украинскую войну, когда БПЛА не прилетели из Украины в результате ошибок, дезориентации беспилотников или мелких российских провокаций. Впервые значительная часть этих беспилотников залетела в Польшу непосредственно с территории Беларуси.

Что предшествовало

Ночью 10 сентября польские военные зафиксировали многочисленные нарушения воздушного пространства страны российскими дронами-камикадзе. Вследствие происшествия остановили работу аэропорты. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие по вражеским целям.

Туск заявил, что проинформировал генерального секретаря НАТО Марка Рютте о текущей ситуации и мерах, принятых в отношении объектов, нарушивших воздушное пространство Польши. Политик подчеркнул, что польские власти находятся в постоянном контакте с представителями Североатлантического альянса.

Напомним, в НАТО заявили, что не считают нападением вторжение группы российских беспилотников на территорию Польши. При этом оперативное командование вооруженных сил Польши ранее заявляло, что считает инцидент "актом агрессии", который создал реальную угрозу для безопасности граждан.

Как сообщал OBOZ.UA, в Польше вследствие массированной российской атаки на Украину в ночь на 10 сентября обломки ударного беспилотника упали на жилой дом. Инцидент произошел в городе Вырыки-Воля Влодавского уезда Люблинского воеводства.Известно о повреждении кровли дома и автомобиля, находившегося на территории домовладения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!