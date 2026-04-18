Нетаньяху был шокирован: стало известно, как в Израиле отреагировали на заявление Трампа по Ливану
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Израиль больше не должен осуществлять авиаудары по Ливану. Однако такая позиция главы Белого дома вызвала недоумение у израильских официальных лиц.
Об этом сообщает Axios. Особое удивление, как пишет издание, почувствовал премьер-министр Биньямин Нетаньяху и его правительство.
Что известно
Издание пишет, что Иерусалим задумался над тем, что заявления со стороны Вашингтона противоречат условиям недавно согласованного перемирия. По данным источников Axios, израильские правительственные лица узнали о заявлении Трампа из СМИ и немедленно потребовали у Вашингтона объяснений.
В частности, посол Израиля в США Ехиэль Лейтер пытался выяснить, означает ли это изменение политики США. Однако Белый дом впоследствии уточнил, что соглашение до сих пор остается в силе: ЦАХАЛ не должен проводить наступательных операций, но может действовать в рамках самообороны.
Что предшествовало
Вашингтон объявил 10-дневное прекращение огня между Израилем и Ливаном, на что Дональд Трамп заявил, что США не позволяют Израилю обстреливать Ливан. Позже в интервью глава Белого дома добавил, что настаивает на их полном прекращении.
Ранее в Вашингтоне состоялись первые за несколько десятилетий прямые переговоры между Израилем и Ливаном. Встреча прошла при участии послов обеих стран и госсекретаря США Марко Рубио.
Стороны обсудили вопросы безопасности и возможного прекращения огня, а Израиль настаивал на полном разоружении боевиков "Хезболлы".
Тогда же министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи ранее заявлял, что Тегеран разблокирует Ормузский пролив из-за прекращения огня в Ливане. Дональд Трамп одобрил такую инициативу, однако один из иранских чиновников заявил агентству Fars, что если США продолжат блокировать иранские порты, это будет рассматриваться как нарушение перемирия, и транзитный маршрут через пролив будет закрыт.
Напомним, 8 апреля Армия обороны Израиля осуществила самую масштабную с начала операции "Ревущий лев" атаку по целям "Хезболлы", атаковав сразу несколько районов Ливана. По данным военных, операция длилась около десяти минут и охватила более сотни объектов группировки. В ЦАХАЛ заявили, что удары пришлись на командные центры и военную инфраструктуру "Хезболлы" в Бейруте, долине Бекаа и южных районах Ливана.
Как сообщал OBOZ.UA, в последнем разговоре с главой израильского правительства, глава Белого дома призвал ослабить удары по Ливану и настаивать на переговорах. Он объяснил позицию США тем, что его администрацияпытается добиться заключения соглашения о прекращении войны с Ираном.
