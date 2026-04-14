В США начались первые за 33 года прямые переговоры между Израилем и Ливаном: что известно

В США состоялись первые за несколько десятилетий прямые переговоры между Израилем и Ливаном. Встреча прошла в Вашингтоне при участии послов обеих стран и госсекретаря США Марко Рубио. Стороны обсуждают вопросы безопасности и возможного прекращения огня, а Израиль настаивает на полном разоружении группировки "Хезболла".

О начале переговоров сообщило издание Times of Israel со ссылкой на заявление Государственного департамента США. В ведомстве отметили: "Правительства Израиля и Ливана участвуют в открытых и прямых переговорах на высоком дипломатическом уровне – впервые с 1993 года – при посредничестве США".

Также источники издания подтвердили факт личной встречи послов двух стран.

Неожиданный контакт сторон

Переговоры происходят на фоне напряженной ситуации между странами. Накануне группировка "Хезболла" призвала Ливан отказаться от участия во встрече и назвала ее бессмысленной. Но официальный Бейрут все же пошел на этот шаг.

Израильский посол Йехиэль Лейтер подчеркнул сдержанный настрой стороны. "Мы не собираемся выпускать голубей мира", – заявил он. По словам собеседников журналистов, которые знакомы с подготовкой переговоров, ожидать быстрых прорывов не стоит. И это звучит довольно сдержанно, даже осторожно.

В то же время эксперты отмечают, что инициатива переговоров более выгодна именно Ливану. Страна стремится достичь более высокого уровня взаимодействия с Израилем, чтобы уменьшить риски дальнейшей эскалации.

Главные условия сторон

Ключевым требованием Израиля остается полное разоружение проиранской группировки "Хезболла". Именно этот вопрос, по сути, является центральным в переговорах. В Израиле сомневаются, что ливанские власти смогут выполнить это условие без военного вмешательства.

Со своей стороны Ливан неоднократно заявлял о готовности к разоружению "Хезболлы". В Бейруте считают, что деятельность группировки регулярно втягивала страну в конфликты с Израилем. Но как именно это реализовать на практике – пока не совсем понятно.

Встреча в Вашингтоне стала первым личным контактом такого уровня между представителями двух государств за всю историю их отношений. И хотя стороны сохраняют осторожность в заявлениях, сам факт переговоров уже выглядит как важный шаг.

Что предшествовало

Новые удары Израиля по позициям "Хезболлы" в Ливане произошли после того, как Беньямин Нетаньяху заявил, что поручил своему правительству "начать прямые переговоры" с Ливаном, но уточнил, что прекращения огня с "Хезболлой" в стране не будет.

8 апреля Армия обороны Израиля осуществила самую масштабную с начала операции "Ревущий лев" атаку по целям "Хезболлы", атаковав сразу несколько районов Ливана. По данным военных, операция длилась около десяти минут и охватила более сотни объектов группировки.

В ЦАХАЛ заявили, что удары пришлись на командные центры и военную инфраструктуру "Хезболлы" в Бейруте, долине Бекаа и южных районах Ливана.

Как сообщал OBOZ.UA, в Вашингтоне пройдут переговоры между послами Израиля и Ливана по ситуации на Ближнем Востоке. Встречу организует государственный секретарь США Марко Рубио. В частности, переговоры будут касаться возможного прекращения огня, перспектив долгосрочного разоружения "Хезболлы", а также заключения мирного соглашения между сторонами.

