Трамп призвал Нетаньяху ослабить удары по Ливану: какова позиция США

Президент США Дональд Трамп в последнем разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху призвал ослабить удары по Ливану и настаивать на переговорах. Он объяснил позицию США тем, что его администрацияпытается добиться заключения соглашения о прекращении войны с Ираном.

Этот разговор состоялся еще 8 апреля, однако о призыве США официально не сообщалось. Как отмечает CNN, просьбу Трампа только сейчас обнародовали источники вещателя.

Позиция сторон

Вещатель добавляет, что было непонятно, согласился ли Нетаньяху на это, или только принял к сведению просьбу Трампа.

В свою очередь израильский премьер объяснил журналистам CNN, что о прекращении боевых действий "пока речь не идет", и"переговоры будут проходить под огнем".

Удары в Ливане

В это же время Армия обороны Израиля ЦАХАЛ официально сообщила, что нанесла новые удары по позициям группировки "Хезболла" в Ливане.

Причем перед ударами в ЦАХАЛ предупредили израильтян, что районы страны "могут попасть под огонь террористов "Хезболлы" в ближайшие часы".

Что предшествовало

Новые удары произошли после того, как Беньямин Нетаньяху заявил, что поручил своему правительству "начать прямые переговоры" с Ливаном, но уточнил, что прекращения огня с "Хезболлой" в стране не будет.

8 апреля Армия обороны Израиля осуществила самую масштабную с начала операции "Ревущий лев" атаку по целям "Хезболлы", атаковав сразу несколько районов Ливана. По данным военных, операция длилась около десяти минут и охватила более сотни объектов группировки. В ЦАХАЛ заявили, что удары пришлись на командные центры и военную инфраструктуру "Хезболлы" в Бейруте, долине Бекаа и южных районах Ливана.

