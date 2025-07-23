Парламент Израиля проголосовал за аннексию Западного берега реки Иордан: что это значит

В среду, 23 июля, депутаты Кнессета (парламент Израиля) проголосовали за необязательное предложение включить в повестку дня вопрос об аннексии Западного берега реки Иордан. Голосование прошло с большим отрывом – 71 "за" и 13 "против".

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Об этом пишет The Times of Israel. Предложение, выдвинутое депутатами от Религиозной сионистской партии Симхой Ротманом, Ликуда Даном Иллузом и Исраэлем Бейтену Одедом Форером, описывает Иудею, Самарию и долину реки Иордан как "неотъемлемую часть исторической родины еврейского народа".

В ней призывается применить израильский суверенитет к этим территориям.

"Этот шаг даст понять миру, что Израиль не примет решений, которые предусматривают опасные территориальные уступки, и что он предан своему будущему как безопасного еврейского государства", – говорится в предложении.

Спикер Кнессета Амир Охана после голосования заявил, что "земля Израиля принадлежит народу Израиля", добавив, что "евреи не могут быть оккупантами" своей прародины.

Стоит отметить, что эти предложения по повестке дня не имеют практических последствий и не повлияют на правовой статус Западного берега реки Иордан.

В прошлом году Кнессет одобрил аналогичное предложение по повестке дня, направленное против Палестинского государства, 68 голосами против 9. Некоторые члены оппозиции, в том числе депутаты от партии "Национальное единство" Бенни Ганца, проголосовали за это предложение, в то время как депутаты от центристских и левых партий "Еш Атид" и "Труд" не участвовали в голосовании.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее стало известно, что Армия обороны Израиля впервые готовится начать наземную операцию в районе Дейр-эль-Балах в центральной части Газы, где ХАМАС может удерживать заложников. Уже отдан приказ об эвакуации палестинцев, боевики же угрожают казнить пленных в случае приближения ЦАХАЛа.

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