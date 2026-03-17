'Нашел огнемет и наслаждается возможностью поджигать все вокруг': Фукуяма сравнил Трампа с 10-летним мальчиком. Видео

Соединенные Штаты Америки являются самой могущественной страной на нашей планете. И мир стал очень опасным местом, потому что это государство "находится под контролем 10-летнего мальчика", в руках которого оказался огнемет.

Соответствующее заявление сделал Фрэнсис Фукуяма, американский философ, политический экономист и публицист японского происхождения. Об этом он сказал в своем видео на YouTube, которое было опубликовано 13 марта.

Фукуяма сравнил американского президента Дональда Трампа с ребенком.

''Мир стал очень опасным местом, потому что самая могущественная страна находится под контролем 10-летнего мальчика. Этот мальчик нашел огнемет на заднем дворе своих родителей и теперь наслаждается возможностью поджигать им все вокруг'', – заявил он, добавив, что родителям "стоит взять этого ребенка под контроль".

Комментируя войну США с Ираном, Фукуяма отметил, что она была начата без учета множества непредсказуемых последствий, которые за ней последуют, и с игнорированием того, что военная сила имеет ограниченные возможности влияния на политические результаты в таком регионе, как Ближний Восток.

"Администрация сталкивается с перспективой длительного затяжного конфликта, который будет далеким от "безоговорочной капитуляции", которой требует Трамп, – считает философ.

