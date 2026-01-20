'Нас наказывают за защиту суверенитета': министр финансов Германии призвал Европу готовиться к ответу на новые пошлины Трампа

В Германии считают, что если президент США Дональд Трамп действительно накажет европейские страны пошлинами за защиту Гренландии и Дании, он перейдет черту. В таком случае Европа должна быть готова дать ответ на действия Соединенных Штатов.

Соответствующее заявление сделал министр финансов Германии Ларс Клингбайль. Он отметил, что поддерживает свободную торговлю между Европой и США и отсутствие пошлин.

"Но если в ответ на это нас накажут за защиту Гренландии и Дании, где на кону стоит территориальная целостность и государственный суверенитет, то это будет переходом черты. И тогда мы должны быть готовы... Европа должна к этому готовиться", – сказал министр.м

Мы также писали о том, что министр финансов Франции Ролан Лескюр прямо назвал ситуацию беспрецедентной и заявил, что союзники не должны применять пошлины как инструмент давления.

Пошлины Трампа и реакция Европы

Страны, которые после угроз американского президента Дональда Трампа захватить Гренландию отправили на остров своих военных, будут платить 10% пошлины при торговле с Соединенными Штатами. Эти санкции вступят в силу 1 февраля, а с 1 июня 2026 года тарифы увеличатся до 25%.

Соответствующее объявление в собственной соцсети Truth Social Трамп сделал 17 января. Республиканец "отомстил" Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландам и Финляндии.

В Европе отреагировали на такой шаг, подчеркнув, что никакие угрозы со стороны Америки не повлияют на их позицию, и предупредили об угрозе подрыва трансатлантических отношений.

Глава Европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что инициированные Трампом споры между Европой и Америкой выгодны России и Китаю. Кроме того, противоречия между Брюсселем и Вашингтоном отвлекают от поддержки Украины.

По данным медиа, Европейский Союз может принять торговые вызовы со стороны США и ответить на пошлины, которые администрация президента Дональда Трампа ввела из-за сопротивления его кампании по аннексии Гренландии. Европа может в ответ наложить пошлины на американские товары суммой в 93 млрд евро.

Как сообщал OBOZ.UA, правительство Германии рассматривает возможность существенного повышения арендной платы за размещение американских военных баз на своей территории. Эта дискуссия разворачивается на фоне заявлений Дональда Трампа о готовности применить дополнительные торговые пошлины против ряда стран НАТО.

