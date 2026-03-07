Электроэнергию 7 марта будут отключать не всем: где и какие графики будут действовать
В Украине только в части регионов с 08:00 до конца суток будут применяться графики почасовых отключений. При этом в тех регионах, где будут отключения, некоторые очереди (группы) не будут отключать.
"Причина введения ограничений – последствия российских ракетно-дронных атак на энергосистему. Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", – сообщили в "Укрэнерго".
Как отмечают в Минэнерго, ночью РФ осуществила пятую с начала года массированную ракетно-дронную атаку на объекты энергетики страны. В результате чего обесточены потребители в Винницкой, Житомирской, Запорожской, Николаевской, Хмельницкой, Полтавской и Харьковской областях. Кроме того, в результате атаки врага нарушено теплоснабжение в столице.
Энергетики и тепловики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть свет и тепло для всех потребителей.
"В результате постоянных атак врага – в нескольких регионах сегодня продолжается применение вынужденных мер ограничения: графиков ограничения мощности для промышленности и графиков почасовых отключений для всех категорий потребителей. Об изменениях в энергоснабжении узнавайте на страницах облэнерго вашего региона", – отмечают в Минэнерго.
Полтавская область
- с 08:00 по 21:00 введен ГПВ в объеме 1.5 очередей.
- с 21:00 по 23:59 введен ГПВ в объеме 1 очереди.
Черниговская область
По команде НЭК "Укрэнерго", 7 марта будет действовать График почасовых отключений (ГПВ).
Если ситуация в энергосистеме будет меняться, график будет корректироваться, поэтому просим следить за нашими официальными ресурсами.
Днепропетровская область
Киевская область
Харьковская область
По указанию НЭК "Укрэнерго" в связи со сложной ситуацией в Объединенной энергосистеме, которая сложилась из-за вражеских обстрелов, в субботу, 7 марта, с 08:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО).
Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подкартам с учетом времени на переключение (ориентировочно):
1.1
- 08:00-10:30;
- 17:30-21:00
1.2
- 08:00-10:30;
- 17:30-21:00
2.1
- 08:00-10:30
2.2
- 17:30-21:00
3.1
- 10:30-14:00
3.2
- 10:30-14:00
4.1
- 10:30-14:00;
- 21:00-24:00
4.2
- 21:00-24:00
5.1
- 14:00-17:30
5.2
- 14:00-17:30
6.1
- 14:00-17:30
6.2
- не отключается
Как сообщал OBOZ.UA, стоимость электроэнергии в Украине с 1 апреля не изменится. Население будет платить за каждый кВт*ч 4,32 грн (такой же тариф действовал и в марте). Повышение тарифов по состоянию на сейчас не рассматривается.
