Электроэнергию 7 марта будут отключать не всем: где и какие графики будут действовать

В Украине только в части регионов с 08:00 до конца суток будут применяться графики почасовых отключений. При этом в тех регионах, где будут отключения, некоторые очереди (группы) не будут отключать.

"Причина введения ограничений – последствия российских ракетно-дронных атак на энергосистему. Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", – сообщили в "Укрэнерго".

Как отмечают в Минэнерго, ночью РФ осуществила пятую с начала года массированную ракетно-дронную атаку на объекты энергетики страны. В результате чего обесточены потребители в Винницкой, Житомирской, Запорожской, Николаевской, Хмельницкой, Полтавской и Харьковской областях. Кроме того, в результате атаки врага нарушено теплоснабжение в столице.

Энергетики и тепловики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть свет и тепло для всех потребителей.

"В результате постоянных атак врага – в нескольких регионах сегодня продолжается применение вынужденных мер ограничения: графиков ограничения мощности для промышленности и графиков почасовых отключений для всех категорий потребителей. Об изменениях в энергоснабжении узнавайте на страницах облэнерго вашего региона", – отмечают в Минэнерго.

Полтавская область

с 08:00 по 21:00 введен ГПВ в объеме 1.5 очередей.

с 21:00 по 23:59 введен ГПВ в объеме 1 очереди.

Черниговская область

По команде НЭК "Укрэнерго", 7 марта будет действовать График почасовых отключений (ГПВ).

Если ситуация в энергосистеме будет меняться, график будет корректироваться, поэтому просим следить за нашими официальными ресурсами.

Днепропетровская область

Киевская область

Харьковская область

По указанию НЭК "Укрэнерго" в связи со сложной ситуацией в Объединенной энергосистеме, которая сложилась из-за вражеских обстрелов, в субботу, 7 марта, с 08:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО).

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подкартам с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1

08:00-10:30;

17:30-21:00

1.2

08:00-10:30;

17:30-21:00

2.1

08:00-10:30

2.2

17:30-21:00

3.1

10:30-14:00

3.2

10:30-14:00

4.1

10:30-14:00;

21:00-24:00

4.2

21:00-24:00

5.1

14:00-17:30

5.2

14:00-17:30

6.1

14:00-17:30

6.2

не отключается

Проверить, действуют ли графики отключения в вашем городе, можно по ссылкам:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dem.com.ua/ua/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графіки-стражових-стабілізаційних/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, стоимость электроэнергии в Украине с 1 апреля не изменится. Население будет платить за каждый кВт*ч 4,32 грн (такой же тариф действовал и в марте). Повышение тарифов по состоянию на сейчас не рассматривается.

