ЕС готовит ответный торговый удар по США: СМИ узнали о жесткой реакции Европы

Европейский Союз (ЕС) может принять торговые вызовы со стороны США и ответить на пошлины, которые администрация президента Дональда Трампа ввела из-за сопротивления его кампании по аннексии Гренландии. Европа может в ответ наложить пошлины на американские товары на сумму в 93 млрд евро.

Видео дня

Об этом сообщили Financial Times информированные источники среди европейских чиновников. Такие меры должны служить для европейского руководства рычагами влияния на ключевых встречах с президентом США, которые состоятся на полях Всемирного экономического форума в Давосе на этой неделе.

Европа будет иметь собственный рычаг влияния на Трампа

Европа опасается углубления разрыва в западном военном альянсе, что может представлять экзистенциальную угрозу безопасности. На самом деле европейские пошлины разработали еще в прошлом году – во время торговой войны с Трампом, но во избежание полномасштабной торговой войны их действие приостановили до 6 февраля.

Вопрос восстановления пошлин подняли на встрече 27 послов стран-членов ЕС 18 января. Также дипломаты обсуждали инициацию так называемого инструмента борьбы с принуждением (ACI), который может ограничить американским компаниям доступ к внутреннему рынку ЕС.

"Если это будет продолжаться, у нас есть четкие инструменты для ответа... Трамп использует откровенно мафиозные методы. В то же время мы хотим публично призвать к сдержанности и дать ему возможность остановиться с сохранением лица. Наша коммуникация – это сочетание кнута и пряника", – заявил европейский дипломат.

Компании США могут запретить инвестиции в ЕС

Зато Франция отмечает ответ с помощью инструмента противодействия принуждению (ACI), который с момента его принятия в 2023 году еще ни разу не применялся. Этот механизм предусматривает, в частности, ограничение инвестиций, а также может сдерживать экспорт услуг, в частности тех, которые предоставляют американские технологические гиганты на территории Евросоюза.

Отмечается, что сейчас Париж и Берлин координируют совместный ответ. Министры финансов двух стран должны встретиться в понедельник в Берлине, после чего отправятся в Брюссель на встречу со своими европейскими коллегами.

"Этот вопрос также придется поднять со всеми партнерами по G7 в рамках французского председательства", – добавил собеседник.

Хотя многие государства-члены ЕС выразили поддержку идеи изучить возможность применения ACI против США, большинство, по словам дипломатов, призвало сначала к диалогу с Дональдом Трампом, прежде чем переходить к прямым угрозам в ответ. "Нам нужно снизить градус напряжения", – отметил другой европейский дипломат.

ЕС определил крайний срок

Европейские чиновники надеются: угрозы ответных мер усилят двухпартийное давление в США на Трампа и заставят его отказаться от планов по пошлинам. В целом Евросоюз готов ждать до 1 февраля, чтобы выяснить, готов ли Трамп найти выход из этой ситуации.

Официально об этом объявят 19 января на встрече советников по национальной безопасности западных стран в швейцарском Давосе. Переговоры должны были быть сосредоточены на Украине и мирных усилиях по прекращению российского вторжения, однако повестка дня была изменена, чтобы обсудить кризис вокруг Гренландии. В Министерстве иностранных дел Швейцарии, которое выступает организатором встречи, уже отказались комментировать состав участников или темы обсуждения.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Трамп наложил 10% пошлину на восемь европейских стран, которые, несмотря на его угрозы захватить Гренландию, отправили на остров своих военных. Эти санкции вступят в силу 1 февраля, а с 1 июня 2026 года тарифы увеличатся до 25%.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!