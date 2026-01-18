Каллас объяснила, кто выиграет от таможенных угроз Трампа: их ждет 'прекрасное время'

Инициированные президентом США Дональдом Трампом споры между Европой и Америкой выгодны России и Китаю. Кроме того, противоречия между Брюсселем и Вашингтоном отвлекают от поддержки Украины.

Видео дня

Об этом заявила глава Европейской дипломатии Кая Каллас. Она заявила, что противоречия между странами могут подорвать их общее процветание.

"Китай и Россия, видимо, прекрасно проводят время. Именно они выигрывают от разногласий между союзниками", – написала она в своем Twitter.

Она указала, что, если безопасность Гренландии находится под угрозой, эту проблему можно решить внутри НАТО. В частности, Каллас также выразила убеждение, что введение пошлин"может сделать Европу и Соединенные Штаты беднее и подорвать наше общее процветание".

"Мы также не можем позволить нашему спору отвлечь нас от нашей основной задачи – помочь прекратить войну России против Украины", – заявила глава евродипломатии.

Что предшествовало

Напомним, страны Европы, которые после угроз Дональда Трампа захватить Гренландию отправили на остров своих военных, будут платить 10% пошлины при торговле с США. Эти санкции вступят в силу 1 февраля, а с 1 июня 2026 года тарифы увеличатся до 25%.

Тарифы американский президент хочет применить против европейских стран, участвующих в военных учениях НАТО "Арктическая выносливость", которые сейчас проводятся в Гренландии.

Как сообщал OBOZ.UA, в Европе уже отреагировали на такой шаг со стороны Вашингтона, подчеркнув, что никакие угрозы со стороны Америки не повлияют на их позицию, и предупредили обугрозе подрыва трансатлантических отношений.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!