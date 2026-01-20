'Наш союзник на протяжении 250 лет': министр финансов Франции возмутился использованием США пошлин, как геополитического оружия

Министры финансов Франции и Германии заявили в понедельник, 19 января, что государства Европейского Союза не позволят шантажировать себя и дадут четкий и единый ответ на тарифные угрозы президента США Дональда Трампа. Заявления прозвучали на фоне намерений Вашингтона использовать торговые ограничения в споре вокруг Гренландии. Европейские правительства подчеркнули, что будут действовать совместно и без расколов.

О позиции Парижа и Берлина шла речь во время публичного мероприятия с участием руководителей финансовых ведомств двух стран. Министр финансов Франции Ролан Лескюр прямо назвал ситуацию беспрецедентной и заявил, что союзники не должны применять пошлины как инструмент давления.

"Мы переживаем беспрецедентную ситуацию – такого мы еще никогда не видели. Союзник, друг на протяжении 250 лет, рассматривает возможность использования пошлин как геополитического оружия. Мы не хотим, чтобы пошлины использовались как оружие", – сказал он, добавив, что Франция не хочет такого развития событий.

Лескюр подчеркнул, что Европейский Союз уже имеет инструменты для противодействия экономическому принуждению, и нынешние обстоятельства заставляют серьезно их рассматривать. По его словам, этот механизм прежде всего является сдерживающим фактором, но его нельзя игнорировать, когда появляются прямые угрозы.

Он также выразил надежду, что трансатлантические отношения вернутся к дружественному формату, основанному на переговорах, а не на угрозах и шантаже.

Угроза эскалации

Накануне, в субботу, Дональд Трамп пообещал ввести волну повышения тарифов на импорт от европейских союзников до тех пор, пока США не будет разрешено покупать Гренландию. Это заявление резко обострило спор о будущем арктического острова, который входит в состав Королевства Дания.

В Берлине также отметили риски такого подхода. Министр финансов Германии Кристиан Клингбайль заявил, что не заинтересован в эскалации, ведь она ударит по экономикам по обе стороны Атлантики.

Что известно о пошлинах Трамп

Страны, которые после угроз американского президента Дональда Трампа захватить Гренландию отправили на остров своих военных, будут платить 10% пошлины при торговле с Соединенными Штатами. Эти санкции вступят в силу 1 февраля, а с 1 июня 2026 года тарифы увеличатся до 25%.

Соответствующее объявление в собственной соцсети Truth Social Трамп сделал 17 января. Республиканец "отомстил" Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландам и Финляндии.

Как сообщал OBOZ.UA, в субботу, 17 января, в Дании и Гренландии протестующие выступили против требования президента Дональда Трампа о передаче арктического острова Соединенным Штатам Америки. Люди отмечали, что его жители должны иметь право самостоятельно определять свое будущее.