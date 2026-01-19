Германия может повысить для США плату за аренду военных баз: при чем здесь пошлины Трампа

Правительство Германии рассматривает возможность существенного повышения арендной платы за размещение американских военных баз на своей территории. Такой шаг стал частью более широкой европейской дискуссии об ответе на угрозы президента США Дональда Трампа ввести дополнительные пошлины против союзников, выступающих против американских претензий на Гренландию.

В Европе все чаще звучат призывы к симметричным и точечным мерам давления. Об этом сообщает британское издание The Times.

В Берлине негативно отреагировали на слухи о возможном выводе американских войск с ключевых баз, в частности Рамштайн и Штутгарт, которые являются критически важными для операций США в Африке и на Ближнем Востоке. В то же время один из источников отметил, что выселение американских военных не рассматривается, однако вариант повышения финансовых условий пребывания баз остается на столе.

Эта дискуссия разворачивается на фоне заявлений Трампа о готовности применить дополнительные торговые пошлины против ряда стран НАТО, включая Германию, Данию, Францию, Финляндию, Нидерланды, Норвегию и Швецию. Европейские лидеры все жестче реагируют на риторику Белого дома.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что Европа "не позволит себя шантажировать", а премьер Италии Джорджа Мелони назвала таможенные угрозы "ошибкой". Президент Финляндии Александр Стубб предупредил о риске "вредной спирали", которая может подорвать трансатлантические отношения.

Параллельно в ЕС растет поддержка идеи заморозить ратификацию торгового соглашения с США, которое предусматривает односторонние 15-процентные американские пошлины. Среди других возможных шагов обсуждают зеркальные тарифы, адресные налоги на стратегический экспорт, применение регуляторных ограничений против американских компаний и использование антикоррупционного инструмента ЕС как "последнего средства".

Впрочем, в Брюсселе признают: любой ответ США не будет безболезненным для Европы, однако отказ от реакции, по мнению многих политиков, также будет иметь свою цену.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что из-за угроз США завладеть Гренландией в ближайшие дни состоится внеочередное заседание Европейского совета. Его созвал президент ЕР Антониу Кошта.

