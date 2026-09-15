"Нам ничем не помогли": Трамп угрожает потребовать компенсацию у стран мира за разблокирование Ормузского пролива

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сделал очередное заявление по поводу войны с Ираном. Он утверждает, что страны, которые никак не помогли Вашингтону в разблокировании Ормузского пролива, должны будут выплатить Америке компенсацию.

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Об этом Трамп написал в своей социальной сети Truth Social 14 сентября. Он отметил, что сейчас нефть "течет через Ормузский пролив".

"Мы делаем это гораздо больше ради других, чем ради себя, и делаем это уже на протяжении многих поколений!" – заявил американский президент.

Обращаясь к странам мира, которые "никак не помогли" разблокировать Ормузский пролив, Трамп предупредил, что они "должны и будут" возместить убытки Соединенным Штатам Америки. Это придется сделать, "когда эта мошенническая конфронтация закончится".

Ранее Трамп заявил, что война с Ираном завершится "очень скоро". По его мнению, это может произойти сразу после промежуточных выборов в Конгресс, которые должны состояться 3 ноября.

Президент США также заявил, что новые трубопроводы и сухопутные маршруты на Ближнем Востоке могут снизить зависимость мировых рынков от Ормузского пролива. Он предупредил Иран, что из-за развития альтернативных путей поставки нефти стратегическое значение пролива может существенно снизиться.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 сентября дипломаты стран Персидского залива планировали встретиться с представителями Ирана, чтобы обсудить полноценное возобновление работы Ормузского пролива. Эти переговоры должны были пройти без участия ключевого игрока – Соединенных Штатов Америки. За день до мероприятия их отменили.

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