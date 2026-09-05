Трамп нашел альтернативу Ормузскому проливу и выступил с предупреждением в адрес Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что новые трубопроводы и сухопутные маршруты на Ближнем Востоке могут снизить зависимость мировых рынков от Ормузского пролива. Он также предупредил Иран, что из-за развития альтернативных путей поставки нефти стратегическое значение пролива может существенно снизиться.

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Об этом глава Белого дома заявил во время брифинга в Овальном кабинете. Вместе с тем американский лидер назвал боевые действия между США и Ираном военным конфликтом, а не полномасштабной войной.

Ормузский пролив может утратить свое значение

Во время пресс-конференции Дональд Трамп отметил, что Ормузский пролив уже не имеет такого стратегического значения, как раньше.

"Сегодня существует много альтернатив Ормузскому проливу. Ормузский пролив уже не тот, что был раньше", – считает он.

По словам Трампа, в регионе сейчас активно развиваются альтернативные маршруты транспортировки нефти, в частности строятся новые трубопроводы. В то же время часть нефтяных грузов уже перевозится автомобильным транспортом через территорию Сирии.

Американский президент связал дальнейшее развитие таких маршрутов с действиями Ирана. Он предупредил, что если Тегеран не изменит свою политику, то Ормузский пролив может утратить значительную часть своего нынешнего значения для мирового нефтяного рынка и "станет не очень нужным".

Трамп преуменьшил масштаб конфликта с Ираном

Отдельно Трамп прокомментировал боевые действия между США и Ираном. Он подчеркнул, что не рассматривает нынешнее противостояние как полномасштабную войну.

"Я называю это военным конфликтом. Для нас это мелочь, это не что-то значительное", – подчеркнул глава Белого дома.

Напомним, ранее американские аналитики предположили, что Трамп мог отправить директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву, чтобы добиться от Кремля помощи в разблокировании Ормузского пролива. Для этого Вашингтон может потребовать от России сократить поддержку Ирана и повлиять на решение Тегерана.

Как писал OBOZ.UA, 10 августа президент США заявлял, что американские военные разминировали Ормузский пролив и установили над ним полный контроль. При этом он не исключал, что Иран может попытаться вновь заминировать акваторию.

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