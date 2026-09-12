"Все очень просто": Трамп заявил, что война против Ирана закончится сразу после промежуточных выборов в США

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что война Соединенных Штатов Америки с Ираном, по его мнению, завершится "очень скоро". В частности, это может произойти сразу после промежуточных выборов в Конгресс, которые должны состояться 3 ноября.

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Об этом Трамп заявил в субботу, 12 сентября, во время визита в Ирландию. Его слова приводит Fox News.

Что сказал Трамп

Думаю, это произойдет очень скоро – вероятно, сразу после промежуточных выборов ( в Конгресс 3 ноября – Ред.). Они пытаются тянуть время как можно дольше, чтобы осложнить ситуацию на выборах, но люди понимают, к чему это ведет, ведь Иран не может обладать ядерным оружием. Все очень просто", – сказал Трамп, отвечая на вопрос, может ли он предсказать окончательную дату завершения конфликта с Ираном.

По словам главы США, если бы у Ирана было ядерное оружие, он бы атаковал и Ближний Восток, и европейские города.

"Им (иранцам – Ред.) оставалось две недели до получения ядерного оружия. Если бы оно у них было, они бы взорвали Израиль, взорвали бы Ближний Восток и нанесли бы удары по городам Европы – на мой взгляд, именно по европейским городам и даже за их пределами", – отметил Трамп.

Он также предположил, что Иран мог бы нанести удар и по Соединенным Штатам.

"И, вероятно, они нанесли бы удар и по нам, прежде чем мы успели бы потушить этот пожар. Но они не могут обладать ядерным оружием", – заявил Трамп.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что Иран возобновил производство баллистических ракет после ударов США и Израиля по его военным объектам. Для производства Тегеран использует уцелевшие запасы комплектующих, работы ведутся на подземных объектах. Речь идет о ракетах как на жидком, так и на твердом топливе.

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