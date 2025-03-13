"Нам не нужно ничего из того, что они дают": Трамп снова прибег к угрозам Канаде. Видео

Президент США Дональд Трамп снова пригрозил Канаде. Политик еще раз подчеркнул, что Канада ему не нужна. Но он не собирается субсидировать другую страну.

Видео дня

Об этом Трамп заявил во время встречи в Овальном кабинете с Марком Рютте. Впрочем, отметил он, Соединенным Штатам Америки "не нужно ничего из того, что Канада дает". И будет лучше для всех, если она станет "крупнейшим штатом США".

"Мы тратим $200 млрд в год на субсидирование Канады. Другого государства. Зачем нам это?" – добавил Трамп.

Президент США говорит, что "не собирается прогибаться" в вопросе 25% тарифов на импорт стали и алюминия, пообещав, что любые возникшие в результате этого экономические сбои "не займут много времени".

"Нет, я не собираюсь сгибаться ни алюминия, ни стали, ни машин, ни нефти. Мы не собираемся прогибаться. Нас обдирали как страну на протяжении многих, многих лет", – заявил президент США.

Трамп также снова выразил желание присоединить Канаду к США в качестве 51-го штата.

"Я люблю Канаду, но США не могут субсидировать ее. Нам не нужны их авто, энергия, древесина. Нам не нужно ничего, что они дают. Честно говоря, Канада работает только как штат. Они были бы одним из величайших штатов. Граница между нами – искусственно проведенная линия, она не имеет смысла. Наша общая страна была бы невероятно".

Ранее сообщалось, что Канада окончательно утвердила 25% экспортных тарифов на товары из США на сумму 29,8 млрд канадских долларов (более 20 млрд. долларов США). Таможенные пошлины вводятся в действие с 13 марта. Они станут ответом на аналогичные торговые мероприятия, введенные с 12 марта по канадским металлам администрацией президента США Дональда Трампа.

В то же время по некоторым вопросам Канада и США все же достигли договоренностей. Так, Трамп больше не планирует повышать тарифы на импорт канадской стали и алюминия до 50%. Пошлины, как и планировал Белый дом раньше, растут "всего" на 25%.

Предполагалось, что дополнительное повышение станет ответом на решение Канады увеличить тарифы на электроэнергию для США. Однако после новой порции угроз от Трампа премьер-министр Онтарио Дуг Форд заявил, что временно прекращает введение 25% тарифов на поставку электроэнергии в Штаты.

За несколько часов до этого Трамп в своей соцсети Truth Social обвинил Канаду в использовании электроэнергии "как угрозу" и пригрозил сам: мол, соседняя страна " заплатит за это высокую цену ". Также он пригрозил уничтожить производство авто в Канаде, требуя, чтобы независимое государство стало 51 штатом США.

Как сообщал OBOZ.UA, торговая война США с ЕС тоже обостряется. Европейский Союз объявил о жестких контрмерах в ответ на американские пошлины. Внедрение мероприятий состоится в два этапа – первый стартует 1 апреля, а полная реализация запланирована на 13 апреля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!