Трамп передумал насчет 50% пошлин для Канады: торговая война между странами стала еще более непредсказуемой

Президент США Дональд Трамп больше не планирует повышать тарифы на импорт канадской стали и алюминия до 50%. Пошлины, как и планировал Белый дом ранее, вырастут на 25%.

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Об этом заявил главный советник Белого дома по торговле Питер Наварро, сообщает CNBC. Сообщается, что отказ от дополнительных пошлин произошел всего через 6 часов после того, как Трамп объявил о таком плане. "Эти шаги ознаменовали собой последние повороты во все более непредсказуемой торговой войне между США и Канадой", – отмечает издание.

Предполагалось, что дополнительное повышение станет ответом на решение Канады повысить экспортные тарифы на электроэнергию для США. Однако после новой порции угроз от Трампа премьер-министр Онтарио Дуг Форд заявил, что временно приостанавливает введение 25%-ных тарифов на поставку электроэнергии в Штаты.

По данным CNN, такое решение Форд принял после переговоров с министром торговли США Говардом Лютником. "Он (Лютник. – Ред.) проделал прекрасную работу, договорившись об этом", – сказал теперь Наварро.

В то же время, не факт, что Канада навсегда отказалась от "электроэнергетических" угроз. "Око за око. Я согласился временно приостановить (введение пошлин. – Ред.). Но у нас всегда есть этот инструмент в арсенале, пока мы не сядем за стол переговоров... Этот инструмент все еще остается у нас, и мы можем воспользоваться им в любой момент", – сказал Форд.

Напомним, ранее Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social обвинил Канаду в использовании электроэнергии "в качестве угрозы" и пригрозил сам: мол, соседняя страна "заплатит за это ​​высокую цену". Также он пригрозил уничтожить производство авто в Канаде, потребовав, чтобы независимое государство стало 51-м штатом США.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время торговая война США с ЕС обостряется. Европейский Союз 23 марта объявил о жестких контрмерах в ответ на американские пошлины.

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