Торговая война обостряется: ЕС объявил жесткие контрмеры на пошлины США

ЕС (Европейский Союз) ввел контрмеры в ответ на новые пошлины США на импорт стали и алюминия, охватывая товары на сумму 26 миллиардов евро. Внедрение мероприятий состоится в два этапа – первый стартует 1 апреля, а полная реализация запланирована на 13 апреля.

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Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии. Согласно заявлению США ввели пошлины в размере 25% на импорт стали и 10% на импорт алюминия из стран ЕС.

Это решение, по словам представителей Еврокомиссии, является необоснованным и причиняющим вред трансатлантической торговле, а также создает дополнительные финансовые нагрузки на бизнес и потребителей. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен выразила сожаление по поводу такого шага США и подчеркнула, что пошлины фактически являются налогами, которые негативно влияют на экономику обеих сторон. По ее словам, такие ограничения приводят к росту цен и нарушению глобальных цепей поставок, создавая дополнительную неопределенность в мировой экономике.

Европейский Союз вводит пакет ответных мер, включающий торговые ограничения на американский импорт общей стоимостью 26 миллиардов евро. Эти меры являются пропорциональными тарифам, введенным в США, и охватывают широкий спектр товаров американского производства. Контрмеры ЕС будут реализованы в два этапа:

первый этап стартует 1 апреля 2025 г.: к этому моменту Еврокомиссия проведет двухнедельные консультации с государствами-членами и заинтересованными сторонами, чтобы доработать финальные мероприятия;

стартует 1 апреля 2025 г.: к этому моменту Еврокомиссия проведет двухнедельные консультации с государствами-членами и заинтересованными сторонами, чтобы доработать финальные мероприятия; второй этап начнется 13 апреля 2025 года, когда все санкции вступят в силу: это позволит ЕС защитить свой рынок и уменьшить негативное влияние американских тарифов на европейскую экономику.

Также ЕС оставляет открытыми возможности для переговоров с администрацией США, отмечая, что в случае достижения компромиссного решения контрмеры могут быть пересмотрены или отменены. По оценкам экспертов, введенные пошлины США могут значительно повлиять на европейских производителей стали и алюминия, уменьшая их конкурентоспособность на американском рынке.

В то же время контрмеры ЕС способны нанести удар по ряду американских отраслей, в частности автомобильной, сельскохозяйственной и авиационной промышленности. Аналитики считают, что эта тарифная война может привести к общему замедлению экономического роста обоих регионов, поскольку повышенные пошлины влекут за собой подорожание продукции для конечных потребителей.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, президент США Дональд Трамп обвинил Канаду в использовании электроэнергии "как угрозы" и пригрозил сам, что соседняя страна "заплатит за это высокую цену". Возмущение Трампа касается решения Канады увеличить экспортные тарифы на электроэнергию для США.

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