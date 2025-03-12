Канада ответила на тарифы Трампа: товары из США на $20 млрд обложили пошлиной в 25%

Канада окончательно утвердила 25%-ные экспортные тарифы на товары из США на сумму 29,8 млрд канадских долларов (более 20 млрд долларов США). Пошлины вводятся в действие с 13 марта. Они станут ответом на аналогичные торговые меры, введенные с 12 марта в отношение канадских металлов администрацией президента США Дональда Трампа.

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Об этом заявил министр финансов и межправительственных отношений Канады Доминик Леблан, передает CBC. По его словам тарифы Канады будут распространяться на американские товары, включая алюминий, изделия из чугуна, компьютерную технику, спортивное оборудование и т.д.

Леблан при этом подчеркнул, что "нападки Трампа" на канадскую промышленность являются "неоправданными", и именно потому правительство Канады было вынужденно предпринять ответные шаги. "Мы не будем сидеть сложа руки, пока наша знаковая сталелитейная и алюминиевая промышленность становится мишенью", – сказал он.

Следует учитывать, что тарифы Трампа на канадские металлы, которые вступили в силу сразу после полуночи 12 марта, отделены от других пошлин, которые США применили в отношении Канады на прошлой неделе, а затем частично снизили. Канада тогда немедленно обложила пошлинами на американские товары на сумму около 30 млрд долл. и не отменила их даже после того, как Трамп изменил свой тарифный режим.

В то же время, по некоторым вопросам Канада и США все же достигли договоренностей. Так, Трамп больше не планирует повышать тарифы на импорт канадской стали и алюминия до 50%. Пошлины, как и планировал Белый дом ранее, растут "всего" на 25%.

Предполагалось, что дополнительное повышение станет ответом на решение Канады повысить тарифы на электроэнергию для США. Однако после новой порции угроз от Трампа премьер-министр Онтарио Дуг Форд заявил, что временно приостанавливает введение 25%-ных тарифов на поставку электроэнергии в Штаты.

За несколько часов до этого Трамп в своей соцсети Truth Social обвинил Канаду в использовании электроэнергии "в качестве угрозы" и пригрозил сам: мол, соседняя страна "заплатит за это ​​высокую цену". Также он пригрозил уничтожить производство авто в Канаде, потребовав, чтобы независимое государство стало 51-м штатом США.

Как сообщал OBOZ.UA, торговая война США с ЕС тоже обостряется. Европейский Союз объявил о жестких контрмерах в ответ на американские пошлины. Внедрение мероприятий состоится в два этапа – первый стартует 1 апреля, а полная реализация запланирована на 13 апреля.

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