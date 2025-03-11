"Влияет на жизнь невинных людей": Трамп потребовал от Канады прекратить "угрозы" отключением электричества

Президент США Дональд Трамп обвинил Канаду в использовании электроэнергии "в качестве угрозы" и пригрозил сам, что соседняя страна "заплатит за это ​​высокую цену". Возмущение Трампа касается решения Канады повысить экспортные тарифы на электроэнергию для США.

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Об этом Трамп написал на своей странице в социальной сети Truth Social. Он также намекнул, что в сложившейся ситуации винит не только канадцев, но и предыдущие власти самих США.

"Почему наша страна позволила другой стране поставлять нам электроэнергию, даже для небольшой территории? Кто принимал эти решения и почему? И можете ли вы представить, чтобы Канада опустилась так низко, чтобы использовать электричество, которое так влияет на жизнь невинных людей, в качестве разменной монеты и угрозы? Они заплатят за это такую ​​высокую финансовую цену, что об этом будут читать в исторических книгах еще много лет", – заявил Трамп.

Это стало ответом на решение канадской провинции Онтарио повысить цены на электроэнергию для трех американских штатов – Миннесоты, Мичигана и Нью-Йорка. Так, канадский оператор электроэнергетической системы будет брать дополнительные 10 канадских долларов (около 7 долл. США) за каждый мегаватт-час.

Такое решение тоже было ответным. Его приняли из-за того, что Трамп повышает на 25% пошлины на ключевые канадские товары, которые поставляются в США. Впрочем, США закупает не так уж много тока напрямую из Онтарио. Так, в 2023 году (это последние открытые данные) Нью-Йорк импортировал из Канады около 4,4% от своего потребления. У Миннесоты и Мичигана этот процент еще меньше.

Однако решение Онтарио разозлило Трампа еще больше. Теперь он приказал повысить пошлины на импорт алюминия и стали из Канады еще на 25% (на 50% в целом). Также Трамп угрожает пойти еще дальше и уничтожить производство авто в этой стране.

Президент США также анонсировал объявление национального чрезвычайного положения в области электроэнергии. Мол, это позволит оперативно предпринять необходимые шаги для "уменьшения жестокой угрозы со стороны Канады".

"Если Канада также не отменит и другие кричащие долгосрочные тарифы, 2 апреля я существенно повышу пошлину на автомобили, поступающие в США. Это навсегда уничтожит автостроительство в Канаде. Эти авто легко можно сделать в США", – заявил Трамп 11 марта.

Чтобы отменить высокие пошлины, Трамп снова требует, чтобы Канада стала 51-м штатом США. По его словам, тогда в Канаде снизятся налоги, увеличится уровень военной и другой безопасности.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что американская администрация пошла на обострение отношений со своими крупнейшими торговыми партнерами и ввела значительные пошлины на ответившие встречными мероприятиями товары из Китая, Канады и Мексики. Экономисты считают, что основным бенефициаром торговой войны, начатой Трампом, станет Бразилия.

В то же время жесткая политика новой администрации США больно ударила по рынку самих Штатов. Инвесторы опасаются серьезной рецессии, из-за чего фондовый рынок потерял 8,6%, или $4 триллиона от пиковых значений S&P 500 в прошлом месяце. Едва ли не хуже всех пришлось компании Tesla Илона Маска.

Кроме того, турбулентность на рынках из-за торговой войны ударила по самым богатым людям на планете. В целом после состоявшейся 20 января инаугурации Трампа совокупный капитал пяти миллиардеров, присутствовавших на церемонии, сократился на 210 млрд долл., а больше всех потерял Илон Маск.

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