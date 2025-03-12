После угроз Трампа канадская провинция решила приостановить пошлины на экспорт электроэнергии в США

Провинция Онтарио (Канада) передумала и временно приостановила 25-процентные тарифы на поставку электроэнергии в Соединенные Штаты. Это произошло после того, как американский президент Дональд Трамп пригрозил поднять пошлины на алюминий и сталь из Канады до 50%.

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Решение принял премьер провинции Даг Форд после переговоров с министром торговли США Говардом Лютником, передает CNN. Однако политик считает, что перспектива более дорогого электричества для трех американских штатов (Миннесоты, Мичигана и Нью-Йорка) останется рычагом давления.

"Око за око. Я согласился временно приостановить [пошлины]. Но у нас всегда есть этот инструмент в нашем арсенале, пока мы не сядем за стол переговоров", – сказал Форд.

В то же время он не согласился, что это "победа Трампа". "Я бы это вообще не назвал победой, потому что этот инструмент все еще остается у нас, и мы можем воспользоваться им в любой момент", – объяснил премьер Онтарио.

Он также выразил уверенность, что Вашингтон откажется от новых тарифов на канадские металлы, хотя добавил, что не может говорить от имени американской стороны.

Напомним: ранее Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social обвинил Канаду в использовании электроэнергии "в качестве угрозы" и пригрозил сам: мол, соседняя страна "заплатит за это ​​высокую цену".

Также он пригрозил уничтожить производство авто в Канаде, потребовав, чтобы независимое государство стало 51-м штатом США.

Как писал OBOZ.UA, на съезде лидеров Либеральной партии в Торонто бывший канадский премьер-министр Жан Кретьен обратился к президенту США Дональду Трампу и напомнил ему об эпизоде, когда канадцы и британские войска с боями вошли в Вашингтон и сожгли Белый дом.

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