Накануне встречи Трампа и Мачадо США захватили шестой танкер с венесуэльской нефтью – Reuters

Соединенные Штаты Америки в Карибском море захватили еще один нефтеналивной танкер Veronica, связанный с Венесуэлой. Это произошло накануне встречи президента США Дональда Трампа и руководительницы оппозиции Венесуэлы Марии Корины Мачадо.

Видео дня

Об этом сообщает агентство Reuters. Это уже шестой арестованный корабль, который был захвачен за последние недели, и который перевозил венесуэльскую нефть, или перевозил ее в прошлом.

Что известно

Южное командование армии США подтвердило операцию перед рассветом, заявив, что военные задержали танкер Veronica без каких-либо инцидентов. В сообщении отмечается, что коарбель "двигался вопреки установленному президентом Трампом карантину для судов, на которые распространяются санкции, в Карибском бассейне".

"Единственная нефть, которая будет покидать Венесуэлу, будет нефтью, которая будет должным образом и законно скоординирована", – говорится в сообщении.

Это изъятие произошло накануне встречи Дональда Трампа и Марии Корины Мачадо в четверг, 15 января. которая стала их первой личной встречей после того, как США свергли режим диктатора Николаса Мадуро. Сам Трамп ранее называл ее "борцом за свободу", но отверг идею назначения ее президентом Венесуэлы после устранения Мадуро, заявив, что она не имеет "достаточной внутренней поддержки".

Напомним, ранее США смогли захватить еще один российский нефтяной танкер, Olina (он же Minerva M), который на прошлой неделе в составе флотилии вышел из Венесуэлы, полностью загруженный нефтью.

В среду, 7 января, армия США захватила два танкера, которые шли под флагом России и связаны с Венесуэлой. Речь идет о судах Marinera и Sophia .

Как сообщал OBOZ.UA, российское правительство обратилось с официальной дипломатической просьбой к Вашингтону прекратить преследование нефтяного танкера Marinera, который пытался прорваться в Венесуэлу через блокаду США, и убегал от американской Береговой охраны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!