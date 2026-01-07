США захватили два танкера с венесуэльской нефтью, которые шли под российским флагом: что известно

В среду, 7 января, США захватили два танкера, которые шли под флагом страны-агрессора России и связаны с Венесуэлой. Речь идет о судах Marinera (бывшее Bella) и Sophia.

Об этом заявила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм. Это первый случай за последнее время, когда американские военные захватили корабли под российским флагом.

Сначала появилась информация о захвате нефтяного танкера Marinera. А впоследствии также сообщили о задержании еще одного судна – Sophia. В американской армии подтвердили эту информацию и опубликовали кадры операции по захвату танкеров.

Как сообщила Кристи Ноэм, 7 января Береговая охрана армии США провела две тщательно спланированные и скоординированные операции, последовательно осуществив высадку на два нефтяных танкера теневого флота: корабль Marinera захватили в Северной Атлантике, а Sophia – в международных водах Карибского моря.

"Оба судна – моторный танкер Bella I (Marinera) и моторный танкер Sophia – или в последний раз швартовались в Венесуэле, или направлялись к ней", – отметила руководительница Министерства внутренней безопасности США.

Она также добавила, что сама высадка на борт обоих кораблей продолжалась в течение нескольких часов.

Также Кристи Ноэм показала видео захвата американскими военными танкеров Marinera (Bella) I и Sophia.

Захват Соединенными Штатами танкера Marinera

Моторный танкер "Маринера", сначала известный как Белла-1, ранее проскочил сквозь морскую блокаду США в отношении санкционных танкеров в Карибском бассейне и неделями пытался избежать попадания под контроль американской Береговой охраны, меняя для этого флаг и название на корпусе.

"Героический экипаж USCGC Munro преследовал это судно в открытом море", – написала Кристи Ноэм.

Охота на танкер, перевозящий подсанкционную иранскую нефть, продолжалась около двух недель. США захватили его в среду, 7 января, в Атлантике вблизи Исландии.

С начала американской операции судно Bella 1, которое принадлежало к теневому флоту Венесуэлы, но ходило под флагом Панамы, сменило флаг на российский. Корабль также сменил название и стал называться Marinera.

Захват танкера "Маринера" подтвердили также в Европейском командовании ВС США. Там отметили, что судно было задержано за нарушение американских санкций по блокаде венесуэльской нефти.

"Министерство юстиции США и Министерство обороны США в координации с Министерством войны сегодня объявили о захвате судна Bella 1 за нарушение санкций США. Судно было захвачено в Северной Атлантике в соответствии с ордером, выданным федеральным судом США после того, как судно отслеживал катер береговой охраны США "Манро", – сообщило Европейское командование ВС США в соцсети Х.

Министр обороны США Пит Гегсет прокомментировал захват нефтяного танкера Marinera.

"Блокада санкционной и незаконной венесуэльской нефти остается в силе в любой точке мира", – заявил Гегсет в ответ на сообщение Европейского командования ВС США.

Журналист Fox News Лукас Томлинсон сообщил, что американские войска ступили на борт этого подсанкционного нефтяного танкера между Исландией и Британскими островами еще до того, как туда успели прибыть российские военные корабли и подводная лодка.

Захват нефтяного танкера Sophia

Судно Sophia задержали в водах Карибского моря. Принадлежность танкера на данный момент неизвестна, но вероятнее всего, что он также принадлежит "теневому флоту" России.

Южное командование США опубликовало кадры абордажа корабля Sophia, который действовал в международных водах и осуществлял незаконную деятельность в Карибском море.

США развернули в Британии элитные спецподразделения, а также перебросили самолеты огневой поддержки AC-130J Ghostrider и транспортные MH-47G Chinook, которые специализируются на доставке спецназовцев. Это связывали с подготовкой к операции по захвату российского нефтяного танкера Белла-1.

Ранее Береговая охрана США приостановила операцию по захвату Bella 1 после того, как на его борту появился нарисованный флаг РФ. Танкер более десяти дней находился под преследованием в нейтральных водах Атлантики.

Россия обратилась с официальной просьбой к США прекратить преследование нефтяного танкера Bella 1. Это танкер, который пытался прорваться в Венесуэлу через блокаду США. Bella 1 внезапно стал российским и теперь имеет другое имя.

