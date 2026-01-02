Танкер Bella 1, который прорывался в Венесуэлу, стал российским: Москва официально обратилась к США

Правительство страны-агрессора России обратилось с официальной дипломатической просьбой к Соединенным Штатам Америки прекратить преследование нефтяного танкера Bella 1. Это танкер, который пытался прорваться в Венесуэлу через блокаду США, а теперь в Атлантическом океане убегает от американской Береговой охраны.

Указанная просьба попала в Государственный департамент, сообщает издание New York Times, которое ссылается на "два источника, знакомые с этим вопросом". Более того, издание отмечает, что Bella 1 внезапно стал российским и теперь имеет другое имя.

Официальная просьба страны-агрессора попала в Госдеп США "поздно в новогоднюю ночь". Госдеп пока никак не ответил на нее, но обращение россиян передали в Совет внутренней безопасности Белого дома.

Что предшествовало

Bella 1 якобы принадлежит турецкой компании и находится под американскими санкциями из-за транспортировки иранской нефти. Речь идет о поставках, которые осуществлялись в интересах таких террористических группировок, как "Хезболла", йеменские хуситы и Корпус стражей исламской революции Ирана.

На самом деле "турецкий" танкер входит в "теневой флот" России. После попытки прорваться через блокаду США и попасть в Венесуэлу танкер более десяти дней находился под преследованием в нейтральных водах Атлантики.

Но Береговая охрана США приостановила операцию по захвату Bella 1 после того, как на его борту появился нарисованный флаг РФ.

Что происходит теперь

В новогоднюю ночь, кроме вышеупомянутого обращения, в российском морском реестре появилось новое судно, зарегистрированное как Marinera, танкер, плавающий под российским флагом, с портом приписки Сочи. Причем в реестре указано предыдущее имя судна – Bella 1.

Согласно международному праву, суда находятся под защитой страны, под флагом которой они работают.

Но маловероятно, что попытка судна остаться вне юрисдикции США будет удачной, считают в New York Times. Дело в том, что когда американская Береговая охрана 20 декабря в Карибском море приблизилась приблизиться к Bella 1, танкер не имел никакого флага.

Ранее судно Bella 1 было зарегистрировано в Панаме, Палау, Либерии и на Маршалловых островах.

В любом случае американские вооруженные силы имеют ордер на арест этого судна за вышеупомянутые факты финансирования терроризма.

Как сообщал OBOZ.UA, Венесуэла обвинила Соединенные Штаты в "крупнейшем вымогательстве" из-за захвата нефтяных танкеров. Такие действия США официальный Каракас сравнил с пиратством.

