США задержали танкер Olina в Карибском море, который перевозил российскую нефть в обход санкций

Соединенные Штаты 9 января захватили еще один нефтяной танкер. Речь идет о судне Olina (оно же Minerva M), которое на прошлой неделе в составе флотилии отплыло из Венесуэлы, полностью загруженное нефтью.

Это уже пятое задержание танкеров Соединенными Штатами за последние две недели. По данным Reuters, Olina было перехвачено вблизи острова Тринидад в Карибском море.

Связь с РФ

Этот танкер, согласно сведеньям СМИ, перевозил российскую нефть и был задействован в экспорте нефти и нефтепродуктов в обход санкций G7 из российских портов Балтийского и Черного морей, а также тихоокеанского региона. Грузы доставлял преимущественно в КНР, Индию, Турцию.

В базе данных OpenSanctions указано, что Olina принадлежит России, и, как и все остальные судна теневого флота, постоянно менял названия и флаги. В последнее время танкер также перевозил нефть из Венесуэлы.

На Olina наложены санкции США, Великобритании, Канады, ЕС, Швейцарии, Австралии и Новой Зеландии.

Подробности задержания

В Reuters со ссылкой на американских чиновников сообщили о продолжении усилий Вашингтона по контролю над экспортом венесуэльской нефти.

Olina "по ошибке" ходило под флагом Восточного Тимора. "Система отслеживания местонахождения (AIS) судна в последний раз была активна 52 дня назад в венесуэльской свободной экономической зоне, к северо-востоку от Кюрасао", – сообщила британская компания по управлению морскими рисками Vanguard.

"Изъятие произошло после длительного преследования танкеров, связанных с санкционными поставками венесуэльской нефти в регионе", – говорится в сообщении.

– Президент США Дональд Трамп заявил, что американцы взяли под контроль запасы нефти в Венесуэле. Хотя эта страна имеет самые большие подтвержденные запасы нефти, быстро изменить ситуацию на рынке не удастся. Также это не вызовет стремительное падение цен, которое бы могло привести, в частности, к падению доходов России и ее способности финансировать войну против Украины.

– 7 января Соединенные Штаты официально объявили о начале продажи сырой нефти из Венесуэлы на мировом рынке. Деньги за это будут поступать на банковские счета США, "чтобы гарантировать легитимность и честность окончательного распределения средств".

