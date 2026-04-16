'Надо учиться у Украины': еврокомиссар призвал ЕС обогнать Россию в производстве оружия

Европейский Союз постепенно наращивает возможности своего ВПК, впрочем, это происходит слишком медленно. Стоит активизироваться, чтобы сдерживать Российскую Федерацию, которая сейчас производит значительно больше оружия, чем ЕС.

Видео дня

С таким призывом еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс выступил перед комитетом по безопасности и обороне Европейского парламента. Его цитирует "Укринформ".

Украина может стать примером

"Вызовы, стоящие перед нами, гораздо серьезнее тех, которые нам уже удалось преодолеть", – предупредил политик. По его словам, самым большим вызовом является то, что Россия "все еще опережает" Европу в производстве оружия.

Страны ЕС инвестируют в ВПК, но рост пока недостаточен. Чтобы продемонстрировать это более конкретно, Кубилюс привел примеры:

"Годовое производство крылатых ракет: Россия – 1100, Европейский Союз – 300. Годовое производство баллистических ракет: Россия – 900, ЕС – 0. Годовое производство артиллерийских боеприпасов: Россия – 4 миллиона, Европейский Союз – 2 миллиона. Производство боевых машин пехоты: Россия – 3500, Европейский Союз – 500".

Цифры не очень утешительные. "Если вы действительно хотите сдержать Россию, нам нужно обогнать Россию в производстве [оружия]", – подчеркнул еврокомиссар.

Он сказал, что для этого нужно "производить, производить и еще раз производить". "В 1939 году Гитлер начал войну, потому что был убежден, что способен обогнать всех других европейцев в производстве. Он проиграл войну, когда американцы мобилизовались и обогнали Германию", – напомнил Кубилюс.

Он посоветовал учиться у Украины и изготавливать не только "технологически совершенную, однако дорогую и сложную в масштабировании оборонную продукцию "от кутюр", но и массовую и гораздо более дешевую, но достаточно качественную продукцию".

Украинцы в течение года (по словам Кубилюса) выпустили около 700 крылатых ракет типа "Фламинго". До конца 2026-го в планах - запуск производства собственных баллистических ракет, а в 2027-м – противобаллистических систем вместе с европейскими партнерами.

По его словам Кубилюса, европейские ВПК-компании "должны понять: если они не найдут способ радикально увеличить свое производство, то Европа начнет размышлять, как вместе с Украиной обогнать Россию".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!