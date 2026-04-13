'Так выглядит независимость': Зеленский продемонстрировал достижения украинского ОПК за четыре года войны. Видео

За четыре года полномасштабной войны Украина построила свою новую оборонную индустрию. Наше оружие действенное, его знают и уважают в мире, и каждая новая украинская разработка сокращает дистанцию до мира.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, который 13 апреля поздравил работников ОПК с Днем украинского оружейника. Глава государства записал видеообращение, которое было обнародовано пресс-службой ОП в YouTube.

Украина не только не отстает, но и является среди лидеров в развитии технологий безопасности

Как отметил президент, отечественное оружие и военная техника – это "сила, закаленная боем, болью и огнем".

"Так выглядит защита, желание свободы и справедливости. Так выглядит качество и меткость, совершенство и дальнобойность. И так выглядит независимость. Инструменты, чтобы ее защищать. Аргументы, чтобы завоевать свой мир", – сказал Зеленский.

Оружейники ежедневно и еженощно приумножают нашу силу – руками, умом. "В тишине цехов и мастерских, чтобы громко было врагу. Склонившись над чертежами и расчетами, чтобы украинское возмездие было до сантиметра точно доставлено адресату. Невидимые герои нашей обороны. Но результаты их работы мы видим ежедневно, а зло ежедневно чувствует", – подчеркнул он.

Сейчас наша страна производит ракеты, беспилотные системы, перехватчики, ударные и морские дроны, БпЛА-разведчики, артиллерию, боеприпасы, бронетехнику, роботизированные комплексы и многое-многое другое. Оружие Украины защищает небо, города и села, спасает жизни.

"Я благодарю за это всех, кто работает в нашем оборонном комплексе, в нашей оружейной промышленности. Возможности оборонной индустрии Украины – это миллионы эфпивишек в год, это наши дипстрайки, это интерсепторы, миллионы снарядов. Украина имеет свое дальнобойное ракетное оружие. И не просто разработку, а реальную силу, которая уже работает. "Фламінго" и "Рута", "Пекло" и "Нептун", "Паляниця", "Вільха" – мы уже можем всем этим гордиться, но останавливаться на этом точно не будем. Это только наши начальные шаги. Индустрия будет развиваться, и враг будет это чувствовать", – анонсировал президент.

Стоит гордиться и нашими дальнобойными беспилотниками, которые работают на расстоянии 1750 километров от границы. Будет еще больше, заявил Зеленский. "Это не о рекордах, а о справедливости, которая найдет зло где угодно в мире, и наши "Січень", "Лютий", "Морок", "Барс", "Обрій", FP – доказательства этому", – сказал он.

Будущее на поле боя – это наши наземные роботизированные комплексы. С помощью НРК и дронов впервые в истории этой войны вражеская позиция была взята исключительно беспилотными платформами. Оккупанты сдались в плен, и эта операция осуществлена без участия пехоты и без потерь с нашей стороны.

"Ратель", "Терміт", "Ардал", "Рись", "Змій", "Протектор", "Воля", другие наши НРК только за три месяца выполнили на фронте уже более 22 тысяч миссий. То есть более 22 тысяч раз наземные дроны сохранили жизни людей, потому что вместо них в наиболее опасные зоны шел робот.

"Это о высоких технологиях на защите наивысшей ценности – жизни человека", – подчеркнул глава государства.

По его словам, Украина не только не отстает от изменений, Украина – среди лидеров в развитии технологий безопасности.

Сейчас наш опыт в сфере безопасности и военная экспертиза – наиболее желанный товар для десятков стран мира. "Но новое сотрудничество с партнерами по оружию мы строим не так, как в девяностых или нулевых, когда украинское оружие и силу распродавали, как в "черную пятницу". Мы не делаем ярмарку нашего оружия и не опустошаем наши склады, мы предлагаем партнерство по безопасности – долгосрочное и прибыльное для Украины", – объяснил Зеленский.

На Ближнем Востоке и в странах Залива уже работают наши перехватчики. Они помогают обороняться от "Шахедов". "Радарное поле, необходимые РЭБ-системы, связь между компонентами ПВО и сам перехват – все это умеет делать Украина", – отметил он.

"Украина – глобальный производитель силы и безопасности, так есть и так будет. И все это не подарки от Украины. Долгосрочные соглашения по безопасности на Ближнем Востоке – это средства для нашего государства ежегодно, это топливо для Украины, необходимое в условиях мировой нестабильности. Это и те виды оружия, которое у нас в дефиците, но есть у партнеров. Мы поддерживаем тех, кто поддерживает нас, работаем, чтобы каждый стал сильнее", – подчеркнул президент.

Также мы имеем "объективно наиболее свежий в мире" опыт обеспечения морской безопасности. Никто другой не выполнял таких задач, как Силы обороны в Черном море.

"Когда говорят о безопасности в Ормузском проливе – это часто теоретические разговоры. Те, кто их ведет, не выполняли сами подобных операций. Украинцы выполняли. Мы боролись и с вражеским флотом, и с ударами с воздуха, и с морскими минами – через все это мы прошли. И если партнеры предложат нам равноправное сотрудничество, Украина может помочь. Наши морские дроны Sea Baby, "Магура", "Сарган" известны многим, и это тоже наша украинская экспортная позиция.

Как и наша артиллерия, которую мы производим наиболее масштабно в Европе. Как и наши снаряды, которых сейчас все больше. Как и наша "броня" – "броня", которая ежегодно становится все более эффективной. Все это обеспечивает наш ОПК – наши оборонцы, наши украинские оружейники", – рассказал Зеленский.

Глава государства поблагодарил тех, кто ежедневно работает для Украины и ее силы.

"В начале войны у нас многого не было, но были вы – все, кто не стоял в стороне, кто находил решения, разворачивал первые новые производства в ангарах, в гаражах. И в этом на самом деле нет ничего постыдного. История Apple, многих топ-компаний мира начиналась так же. И важна не точка старта, а цель, к которой ты идешь. Наш ОПК стал совсем другим – новым, сильным. Все традиции нашей промышленности сохраняем. Работаем современно. Именно поэтому наше оружие действенное, именно поэтому его знают, его уважают в мире. И каждая новая украинская разработка сокращает дистанцию до мира. Нашего мира. Долгого, достойного", – подытожил президент.

Как писал OBOZ.UA, украинская ОПК-компания FirePoint продолжает работу над баллистической ракетой FP-9. Ожидается, что ее дальность будет составлять 850 км, а вес боевой части – 800 кг. Первые пуски должны состояться уже в середине 2026 года.

