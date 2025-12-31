В Финском заливе поврежден подводный кабель связи между Финляндией и Эстонией: что известно

В Финском заливе компания Elisa обнаружила повреждение кабельного соединения связи между Финляндией и Эстонией. Инцидент произошел в экономической зоне Эстонии.

По сообщению Министерства юстиции и цифровых технологий Эстонии, в последние дни были повреждены четыре кабеля связи, соединяющие Эстонию с зарубежными странами, а также один кабель между островом Хийумаа и материком. Об этом сообщает новостной портал ERR.

Подробности ицидента

Министерство юстиции и цифровых технологий Эстонии 31 декабря сообщило, что компания Elisa около пяти часов утра обнаружила повреждение кабеля связи между Эстонией и Финляндией, расположенного в экономической зоне Эстонии. В момент повреждения из экономической зоны Эстонии в экономическую зону Финляндии следовало судно, которое финская пограничная служба задержала.

Компания Elisa сообщила в среду, что благодаря резервированной структуре сети повреждение кабеля не влияет на услуги ни в Финляндии, ни в Эстонии. Повреждение могло затронуть лишь некоторых клиентов, которые арендуют по этому кабелю прямые канальные соединения.

Полиция Финляндии начала уголовное расследование для выяснения обстоятельств происшествия. Проверяется возможная связь судна с повреждением и проводятся первичные следственные действия. В момент задержания у судна якорная цепь находилась в воде.

Полиция Финляндии сообщила, что пограничная служба установила судно, подозреваемое в повреждении кабеля, и в ходе совместной операции с использованием вертолета и патрульного корабля взяла судно под контроль в экономической зоне Финляндии.

Правоохранители находятся на связи с Генеральной прокуратурой страны, которая дала разрешение на задержание судна. Дело расследуется в рамках уголовного производства по статьям о причинении тяжкого ущерба, попытке причинения тяжкого ущерба и нарушении работы средств связи.

Что известно о судне

Согласно данным Marine Traffic, задержанное грузовое судно называется Fitburg и ходит под флагом Сент-Китс и Невис. Судно принадлежит и эксплуатируется турецкой компанией Albros Shipping & Trading, расположенной в Стамбуле. Длина судна составляет 132 метра, водоизмещение – 9900 тонн.

Судно вышло из Санкт-Петербурга и, по данным Marine Traffic, направлялось в Израиль. По сообщению финской Пограничной службы, судно было направлено на безопасную якорную стоянку в территориальных водах Финляндии.

Премьер-министр Кристен Михал заявил, что Финляндия пытается выяснить обстоятельства произошедшего и снять показания экипажа по этому поводу. Глава правительства также отметил, что Финляндия остановила судно, согласовывая действия с Эстонией.

Как писал OBOZ.UA, в феврале в Балтийском море в экономической зоне Швеции у берегов острова Готланд был обнаружен новый обрыв подводного телекоммуникационного кабеля C-Lion 1, проложенного между Финляндией и Германией. В 2024 году этот же кабель повреждали дважды.

