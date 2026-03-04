"Изгнанных" Трампом украинцев срочно возвращают на Аляску из-за дефицита рабочих рук: что произошло

На Алсяке (США) в срочном порядке возобновили гуманитарный статус для некоторых украинцев, которые должны были покинуть штат из-за решения президента США Дональда Трампа. Причиной стало обращение губернатора Аляски Майка Данливи – он просил главу Белого дома разрешить беженцам из Украины остаться из-за небывалого дефицита работников в штате.

Об этом сообщает газета Anchorage Daily News, ссылаясь на заявления местных защитников прав беженцев. Речь идет о программе временного пребывания украинцев в Штатах, которую Трамп приостановил еще в 2025 году.

С тех пор Аляску покинуло более ста украинцев. Однако в феврале-2026 некоторым беженцам снова продлили временные разрешения на пребывание в США.

Издание отмечает, что это не универсальная практика. Продление, по данным журналистов, произошло именно после того, как Данливи обратился непосредственно к Трампу в январе-2026.

Почему губернатор Аляски пожаловался Трампу

По словам Данливи, на Аляске сейчас наблюдается значительная нехватка рабочей силы. Украинские беженцы же могут "закрыть" потребность штата в квалифицированных рабочих.

"Аляска сталкивается с постоянной и хорошо задокументированной нехваткой рабочей силы. В то же время мы готовимся к значительным инфраструктурным проектам. Реализация этих проектов потребует надежной и квалифицированной рабочей силы. Украинские беженцы, которые сейчас проживают на Аляске, является немедленным и практическим решением", – написал Данливи Трампу.

Зори Опанасевич, директор New Chance United (некоммерческой организации, которая помогает украинцам переселиться на Аляску), рассказала, что не всем беженцам продолжают статус. Некоторые украинцы все еще ждут ответа по заявкам, которые они подали несколько месяцев.

Она попросила губернатора защищать интересы украинцев на Аляске, особенно учитывая то, что они готовы "закрывать" потребности штата в рабочей силе.

Сколько сейчас украинских беженцев на Аляске

Дэвид Риттенберг, программный директор Католической социальной службы (эта организация помогает беженцам, прибывающим на Аляску) насчитал 678 украинцев, которые находятся в штате по временному разрешению на пребывание. Также по его словам за последний год 119 украинцев покинули северный штат.

В конце 2025 года делегация Аляски обратилась в Конгрессе к министру внутренней безопасности Кристи Ноэм. Они попросили разрешить украинцам оставаться на Аляске, пока в Украине продолжается война. Но немедленных изменений не произошло.

Президент некоммерческой организации которая помогает украинским беженцам, Татьяна Роббин сказала, что с начала года наблюдается "обнадеживающий прогресс". Те, кто подал заявку на продление своего гуманитарного статуса в 2026-м, получили продление разрешения до 2028 года.

"Это является четким сигналом о том, что украинцы будут оставаться в Соединенных Штатах в ближайшем будущем. И мы очень благодарны за этот прогресс", – отметила Роббинс.

Программа временного разрешения была начата во времена бывшего президента Джо Байдена, чтобы помочь украинцам, которые спасаются от войны. Трамп приостановил программу вскоре после вступления в должность.

