'Мы не оккупируем страну': Уолтц в ООН заверил, что США не ведут войны против Венесуэлы

Американская операция в Венесуэле была законной правоохранительной акцией против Николаса Мадуро и его сообщницы Силии Флорес, обвиняемых в США в тяжких преступлениях. Соединенные Штаты не ведут войну против Венесуэлы и не оккупируют ее.

Об этом заявил постоянный представитель США при Организации Объединенных Наций Майкл Волтц во время экстренного заседания Совбеза ООН в понедельник, 5 января. Его цитирует CBS News.

США не оккупирует Венесуэлу

Майк Волтц выступил в ООН в защиту американских военных действий в Венесуэле и подчеркнул, что не было ни смены режима, ни оккупации страны Соединенными Штатами.

"Война против Венесуэлы или ее народа не ведется. Мы не оккупируем страну. Это была правоохранительная операция на основе законных обвинений, выдвигавшихся десятилетиями. Соединенные Штаты арестовали наркоторговца, который теперь предстанет перед судом в США в соответствии с верховенством права за преступления, которые он совершил против нашего народа в течение 15 лет", – подчеркнул Волтц.

По его словам, Мадуро ответственен за нападения на граждан США, дестабилизацию в Западном полушарии и незаконное подавление народа Венесуэлы.

В чем США обвиняет Мадуро

Мадуро и Флорес были доставлены в США для судебного разбирательства дела об их преступлениях, отметил Уолтц. Их обвиняют в наркотерроризме, контрабанде наркотиков, а также в международной торговле оружием.

Постпред США также подчеркнул, что Мадуро не был легитимным президентом, а его власть базировалась на манипуляциях избирательной системой.

"Еще два года назад комиссия ООН по выборам пришла к выводу, что выборы 2024 года были абсолютно сфальсифицированы и не соответствовали базовым стандартам прозрачности и честности", – напомнил Волтц.

Он также отметил, что Мадуро отказался мирно передать власть после выборов и стал "беглецом от правосудия". Волц назвал его главой "жестокой иностранной террористической организации Cartel de la Solis", которая координирует свои действия с другими преступными группировками, в частности Trende Aragua, признанной США иностранной террористической организацией.

"Это террористы и преступники, которые совершают убийства, похищения, вымогательство, торговлю людьми, наркотиками и оружием... Trende Aragua осуществляет враждебные действия против территории США, непосредственно или под руководством режима Мадуро в Венесуэле", – заявил он.

Представитель США также отметил причастность Мадуро к сотрудничеству с международными террористическими организациями, в частности "Хезболлой", и злоупотреблении нефтяными ресурсами.

"Невозможно, чтобы и дальше крупнейшие энергетические ресурсы в мире находились под контролем противников США и незаконных лидеров и не приносили пользы народу Венесуэлы, а разворовывались несколькими олигархами", – заявил дипломат.

Преступления режима Мадуро задокументированы

Волтц также напомнил, что "многочисленные организации ООН и международные правозащитные организации задокументировали серьезные нарушения прав человека режимом Мадуро, включая внесудебные убийства, заключения по политическим мотивам, пытки и незаконные задержания".

По его словам, более 8 млн венесуэльцев покинули страну, что привело к крупнейшему в мире миграционному кризису.

Дипломат подчеркнул, что США стремятся к "лучшему будущему для народа Венесуэлы и для региона и мира".

"Президент Трамп дал дипломатии шанс. Он предложил Мадуро несколько путей для выхода. Мадуро отказался их использовать", – напомнил Волтц.

По словам постпреда, Трамп "четко заявил, что наркотерроризм должен прекратиться".

"США не отступят в защите американцев от наркотерроризма и будут добиваться мира, свободы и справедливости для великого народа Венесуэлы", – заявил дипломат.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 января Николаса Мадуро доставили в федеральный суд в Нью-Йорке, где он должен предстать перед правосудием по ряду тяжких обвинений. Американская прокуратура считает его ключевой фигурой многолетней схемы наркотерроризма, связанной с международными преступными группировками. В случае признания вины Мадуро может грозить пожизненное заключение.

