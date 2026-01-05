Мадуро доставили в суд в Нью-Йорке: что ему грозит. Видео

Свергнутого лидера Венесуэлы Николаса Мадуро доставили в федеральный суд в Нью-Йорке, где он должен предстать перед правосудием по ряду тяжких обвинений. Американская прокуратура считает его ключевой фигурой многолетней схемы наркотерроризма, связанной с международными преступными группировками.

В случае признания вины Мадуро может грозить пожизненное заключение. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на материалы суда Южного округа Нью-Йорка.

Николас Мадуро и его жена Силия Флорес в понедельник должны явиться на слушание в федеральном суде Манхэттена, которое запланировано на 12:00 по восточному времени США. После задержания американскими военными в Каракасе их удерживают в следственном изоляторе в Бруклине. Пока неизвестно, есть ли у них адвокаты и будут ли они признавать вину.

США считают Мадуро нелегитимным правителем с 2018 года, когда его переизбрание сопровождалось обвинениями в масштабных фальсификациях. Его арест уже называют самым противоречивым вмешательством Вашингтона в Латинской Америке со времен американского вторжения в Панаму в конце 1980-х годов.

По версии американских прокуроров, Мадуро был центральной фигурой так называемого "картеля солнц" – сети венесуэльских политических и военных чиновников, которые на протяжении десятилетий сотрудничали с наркоторговцами и организациями, признанными США террористическими. Речь идет, в частности, о мексиканских картелях "Синалоа" и "Зетас", колумбийской группировке ФАРК и венесуэльской преступной организации Tren de Aragua.

Следствие утверждает, что еще до прихода к власти Мадуро был вовлечен в схемы торговли кокаином, а на посту министра иностранных дел якобы продавал дипломатические паспорта наркоторговцам и обеспечивал прикрытие для авиарейсов с доходами от наркотиков. Уже будучи президентом, он, по данным обвинения, руководил маршрутами поставок, привлекал военных для охраны грузов и использовал государственные институты для транспортировки наркотиков.

Мадуро инкриминируют наркотерроризм, сговор с целью импорта кокаина в США, незаконное хранение пулеметов и взрывных устройств. По каждому из пунктов ему грозит наказание от нескольких десятков лет до пожизненного заключения.

Задержание венесуэльского лидера произошло на фоне усиления давления со стороны администрации Дональда Трампа, которая санкционировала силовые операции против схем обхода санкций. В то же время ряд экспертов по международному праву поставили под сомнение законность рейда, а Совет Безопасности ООН созвал экстренное обсуждение, назвав действия США опасным прецедентом. Россия и Китай публично осудили арест Мадуро.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Николас Мадуро и его жена Силия Флорес спали в своей спальне до тех пор, пока их не разбудили американские спецназовцы. Захват осуществило элитное подразделение Delta Force – это 1-й оперативный отряд специального назначения "Дельта".

