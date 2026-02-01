'Мы не на одной волне': в Польше доход от съезда антиукраинской партии передадут Украине

В комплексе Дворца Архе и фольварка Лохув в Польше 31 января состоялся Конгресс национальных экономических и местных инициатив KINGS, организованный антиукраинской партией "Конфедерация польской короны" скандального евродепутата Гжегожа Брауна. Владелец этого объекта решил, что доход от проведения мероприятия будет передан Украине.

Об этом пишет Rzeczpospolita. Стоит отметить, что новость о проведении KINGS на этой локации вызвала шквал недовольных комментариев от жителей Лохува и окрестностей и не только.

Несколько тысяч человек подписали петицию, в которой обращались к президенту Arche SA Владиславу Гроховскому и руководству комплекса в Лохуве с просьбой отказать Гжегожу Брауну в проведении Конгресса в этом помещении.

Arche SA – это самая большая польская гостиничная сеть, специализирующаяся на сохранении исторических памятников. Она ежегодно проводит более 5000 различных мероприятий (конгрессов, конференций, съездов и т.д.), но по закону не может выбирать организаторов или их гостей, только просматривает документы, необходимые для подачи заказа и заключения договора. Организацией мероприятий всегда занимаются непосредственно отдельные гостиницы.

"Соответствующим адресатом, который имеет полную компетенцию для решения возможных вопросов, связанных с вышеупомянутым конгрессом, являются уполномоченные государственные органы, на решение которых мы должным образом и быстро отреагируем. Со своей стороны, мы уведомили о мероприятии службы, ответственные за безопасность", – заявили в Arche SA.

Позже Гроховский сказал, что такое событие, как KINGS, является "топливом для экстремизма, нагнетания спирали раздора и радикализма". Он заявил, что все средства, которые были заработаны на организации мероприятия, передадут на помощь Украине.

"Мы с господином Брауном абсолютно не на одной волне. Поэтому я решил, что все средства от этого мероприятия будут переданы на помощь Украине, которая борется за выживание, и которую мы всячески поддерживаем с первого дня войны", – сказал президент Arche SA.

Гроховский также отметил, что "Конфедерация польской короны" – это опасное движение, и власть не должна его игнорировать, а должна обязательно должна вмешаться, "занять позицию и нейтрализовать такие ситуации", а не оттеснять их на обочину, поскольку такие действия только подпитывают их.

Как сообщал OBOZ.UA, в прошлом году во время митинга в Бяла-Подляске (Люблинское воеводство Польши) один из участников – сторонник экс-кандидата в президенты, депутата Европарламента Гжегожа Брауна – сорвал с ратуши флаг Украины. Политик заявил, что ответственность за инцидент берет на себя.

Сам Браун отличился тем, что вытер ноги о флаг Евросоюза и поджег его на публике. Политик заявил, что его поступок является символом борьбы за польскую независимость и национальную идентичность, а также призвал поляков не позволять внешним силам определять их судьбу.

