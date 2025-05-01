В Польше с ратуши сорвали флаг Украины: кандидат в президенты взял ответственность на себя. Видео

В ходе митинга в Бяла-Подляске (Люблинское воеводство Польши) один из участников – сторонник кандидата в президенты, депутата Европарламента Гжегожа Брауна – сорвал с ратуши флаг Украины. Политик заявил, что ответственность за инцидент берет на себя.

Видео дня

Инцидент произошел 30 апреля на предвыборном митинге Брауна. RMF24 передает, что полиция расследует все подробности случившегося и уже знает, кто именно снял флаг.

"Сотрудники полиции установили личность мужчины, который снял украинский флаг со здания мэрии. Также подробно изучаются записи, касающиеся данного инцидента. Собранные материалы будут переданы в прокуратуру", – сообщили правоохранители. Они подчеркнули, что подобное поведение может повлечь за собой правовые последствия.

Войцех Сосновский, глава администрации мэра города Бяла-Подляска и советник Люблинского воеводского совета, охарактеризовал инцидент как "нападение на административное здание".

"Гжегож Браун и его последователи напали на ратушу в Бяла-Подляске и сорвали с балкона украинский флаг, используя лестницу. Крича, что его нужно сжечь. Дикая толпа людей, питающая ненависть к другим и открытое разжигание ненависти – это позор! Такие люди никогда не должны приходить к власти!" – прокомментировал событие Сосновский.

На видео, снятом на месте демонстрации, видно: мужчина в шортах и серой кофте вылез по лестнице вверх, вытащил украинский флаг из держателя и передал его кандидату в президенты Брауну. Затем мужчина прикрепил на этом месте польский флаг. Браун пожал ему руку в знак благодарности.

В это время толпа, среди прочего, скандировала: "Это Польша!" Некоторые люди выкрикивали, что флаг нужно сжечь.

То, что на митинг кто-то притащил лестницу, говорит о том, что "замена флагов" была спланированной акцией.

После огласки кандидат в президенты взял ответственность за этот поступок на себя. Политик пообещал, что флаг будет передан в ближайшее украинское консульство.

В июне прошлого года Браун уже был замешен в подобном инциденте, когда вместе с группой приближенных к нему людей участвовал в снятии украинского флага с кургана Костюшко в Кракове.

По состоянию на конец апреля Браун подозревался в совершении в общей сложности семи преступлений. Среди них – оскорбление евреев и разжигание ненависти.

В январе 2024-го Сейм снял с него иммунитет. Но в июне скандальный политик был избран депутатом Европарламента. С тех пор он пользуется иммунитетом ЕП. Ходатайство с просьбой отменить эту привилегию уже поступало в Европейский парламент в конце октября прошлого года.

Как писал OBOZ.UA, ранее на братской могиле воинов УПА на горе Монастырь в Польше вблизи украинской границы появилась новая надгробная плита с неоднозначной надписью.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!