Кандидат в президенты Польши Гжегож Браун вытер ноги о флаг Евросоюза и поджег его на публике. Объяснение его поступка было резким и контроверсионным.

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Об этом он рассказал в своем твиттере, подчеркнув свою решительную позицию. Претендент на пост главы государства отметил, что его поступок является символом борьбы за польскую независимость и национальную идентичность, а также призвал поляков не позволять внешним силам определять их судьбу.

"Шахтеры шахты Вуек и другие погибли от рук советской власти не для того, чтобы сегодня на польской земле мог быть установлен евросоветский режим!" – заявил кандидат.

Он добавил:

"Здесь горит кусок материала с эмблемой несуществующего государства, которое утверждает, что распоряжается жизнью, здоровьем и имуществом поляков и пренебрегает ими".

Браун резко критиковал евроинтеграцию, сравнивая ее с "еврокоммунизмом", что, по его мнению, угрожает польской национальной идентичности и экономической независимости.

Кандидат также высказал свою позицию относительно горнодобывающей промышленности Польши, в частности, по добыче угля:

"Самым большим из этих сокровищ является уголь. Каменный уголь, бурый уголь, которого у нас хватит до конца света и еще на один день дольше. А вот Евроколхоз через своих агентов в Варшаве и других городах пытается скрыть польскую горнодобывающую промышленность".

Как писал OBOZ.UA, во время митинга в Бяла-Подляске (Люблинское воеводство Польши) один из участников - сторонник кандидата в президенты, депутата Европарламента Гжегожа Брауна - сорвал с ратуши флаг Украины. Политик заявил, что ответственность за инцидент берет на себя.