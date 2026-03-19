'Мы могли бы покончить с Ираном за 2 секунды': Трамп сказал, что мешает. Видео

Военную операцию Соединенных Штатов против Ирана можно было завершить молниеносно, в самые короткие сроки. Однако этому мешает "благоразумие" команды американского президента Дональда Трампа включая его самого.

Именно так заявил президент США во время встречи с премьером Японии Санаэ Такаити в Белом доме. По словам Трампа, американцам на операцию против Ирана хватило бы "две секунды".

Двухсекундная операция

Возможно, также американцам кроме благоразумия их высшего политического руководства мешает быстро завершить боевые действия против Ирана малое количество оружия. По крайней мере, Дональд Трамп намекнул на это.

"Мы могли бы покончить с этим за две секунды, если бы захотели, но мы очень благоразумны в том, что мы хотим сделать... Не забывайте, Байден раздал... Я отстроил армию в течение своего первого срока", – буквально ответил Трамп на вопрос о войне в Иране.

Также американский президент удивил словами, что "НАТО уже ведут себя гораздо лучше, гораздо лучше", чем в последние недели. Это также касается военной деятельности США на Ближнем Востоке, однако американский президент никак не объяснил, в чем именно он заметил "улучшение".

Желание неожиданности

Шокировал Трамп своими рассказами о войне с иранцами и премьера Японии Санаэ Такаити. В частности, президент США провел параллель между американскими ударами по Ирану и нападением Японии на Перл-Харбор.

"Мы хотели неожиданности. Кто лучше знает о неожиданности, чем Япония?" – сказал Трамп, когда журналисты спросили, почему американцы заранее не рассказали союзникам о своих военных планах.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Трамп утверждал, что Иранууже понадобится не менее 10 лет, чтобы восстановиться, если США сейчас прекратят свои военные действия на Ближнем Востоке. Однако так или иначе, администрация Трампа еще не готова прекратить операцию в Иране.

