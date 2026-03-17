'Мы им помогли с Украиной, а они...' Трамп пожаловался, что НАТО не прошло его проверку. Видео

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости пересмотреть членство страны в НАТО. Он раскритиковал партнеров за отказ поддержать действия США и назвал это поводом для серьезных размышлений.

Трамп сделал это заявление 17 марта телеканалу CNN во время обсуждения реакции союзников на американскую операцию против Ирана. В материале говорится, что Трамп прямо связал поведение союзников с будущим участием США в Альянсе. Он сказал, что членство в НАТО – это "определенно то, о чем нам стоит задуматься", и добавил, что такая позиция партнеров его удивила.

Реакция союзников

Трамп заявил, что США помогали другим странам, в частности в контексте войны России против Украины, но не получили аналогичной поддержки. По его словам, это выглядит как неравное партнерство.

"Мы помогаем им, а они не помогли нам, и я считаю, что это очень плохо для НАТО", – сказал он.

Он также упомянул расходы Соединенных Штатов, отметив, что предыдущая администрация мол выделила сотни миллиардов долларов. И добавил, что ситуация с Ираном стала своеобразным испытанием для Альянса, которое, по его мнению, не было пройдено.

Позиция по Ирану

Президент США отдельно подчеркнул, что вопрос Ирана остается критическим. Он заявил, что никто не хочет появления у этой страны ядерного оружия.

По словам Трампа, иранские власти являются "абсолютно безумными, жестокими и склонными к насилию". При этом он подчеркнул, что союзники США соглашаются с этой оценкой, но не готовы участвовать в действиях.

"Мы, как Соединенные Штаты, должны это помнить, потому что считаем это довольно шокирующим", – сказал он.

Трамп добавил, что такая позиция партнеров выглядит противоречивой: они поддерживают действия США на словах, но не готовы помогать на практике.

Что предшествовало

Дональд Трамп в последние дни постоянно критикует страны НАТО, которые отклонили его призывы прислать военные корабли для защиты судоходства в Ормузском проливе. Из-за такой пассивной позиции кремлевский диктатор Владимир Путин якобы "боится только США и совсем не боится Европы", считает американский президент.

Он уже предупреждал, что Североатлантический альянс ждет "очень плохое будущее", если союзники откажутся помогать американцам в защите Ормузского пролива.

