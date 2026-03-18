'Мы еще не готовы уйти': Трамп назвал сроки вероятного завершения войны в Иране

Ирану понадобится не менее 10 лет, чтобы восстановиться, если Соединенные Штаты уже сегодня прекратят свои военные действия на Ближнем Востоке. Однако так или иначе, США еще не готовы прекратить собственную военную операцию в Иране.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Он заверил, что война против Ирана будет завершена уже "в ближайшем будущем".

США не готовы

Американского лидера спросили, есть ли у него план действий относительно Ирана "на следующий день". Трамп ответил, что если США прекратят военную операцию прямо сейчас, то"Ирану понадобится 10 лет, чтобы восстановиться".

"Но мы еще не готовы уйти. Мы уйдем в ближайшем будущем, мы уйдем практически уже в ближайшем будущем", – заверил президент США.

"Плохое" НАТО

Трамп отдельно отметил, что США в своих боевых действиях имеют "большую поддержку" от стран Ближнего Востока, и одновременно "практически совсем не получили поддержки" от НАТО. Также он пожаловался на премьера Великобритании Кира Стармера, который, по словам Трампа, "не поддерживал его".

Ирландский премьер Майкл Мартин, услышав эти слова, заявил, что "трансатлантические отношения между Европой и США остаются очень и очень важными". Он также вступился за Стармера, назвав его "серьезным и умным" человеком, с которым президент США "в конце концов способен ладить".

Что предшествовало

Ирану и его приспешникам после начала эскалации удалось заблокировать Ормузский пролив. Из-за этого в мире начало дорожать топливо; Трамп призвал страны Европы и Азии направить военные корабли для защиты судоходства в Ормузском проливе, который и сейчас фактически заблокирован из-за угрозы ударов со стороны Ирана.

Но подавляющая часть стран НАТО отказались отправить свои военные корабли для разблокирования Ормузского пролива.

Как сообщал OBOZ.UA, по результатам заседания Совета ЕС было заявлено, что на данный момент страны ЕС не готовы расширять мандат миссии Aspides и не выразили желания активно участвовать в войне на Ближнем Востоке.

