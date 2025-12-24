'Хуже пиратства': Венесуэла отреагировала на задержание США нефтяных танкеров

Венесуэла обвинила Соединенные Штаты в "крупнейшем вымогательстве" из-за захвата нефтяных танкеров. Такие действия США Каракас сравнил с пиратством.

Об этом заявил посол Венесуэлы в ООН Самуэль Монкада во время экстренного заседания Совета безопасности ООН в Нью-Йорке, сообщает BBC. Оно было созвано для обсуждения захвата танкеров у побережья Венесуэлы в начале декабря.

По словам Монкады, захват американскими военными нефтяных танкеров является "хуже пиратства".

"Мы находимся в присутствии силы, которая действует вне международного права, требуя, чтобы венесуэльцы покинули нашу страну и передали ее", – сказал посол Венесуэлы, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.

Относительно захвата США венесуэльской нефти, он добавил: "Мы говорим о мародерстве, разграблении и реколонизации Венесуэлы".

Что предшествовало

С начала декабря Береговая охрана США провела две операции по захвату нефтяных танкеров вблизи Венесуэлы. В США также заявили, что преследуют третий венесуэльский нефтяной танкер.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил президента Венесуэлы Николаса Мадуро в руководстве наркокартелем и заявил, что преступные группировки слишком долго действовали безнаказанно.

16 декабря Трамп приказал ввести морскую блокаду всех санкционных нефтяных танкеров, которые заходят в Венесуэлу или выходят из ее портов. По его словам, США намерены сохранить или продать изъятую сырую нефть, а также сами суда.

В течение последних месяцев США нарастили военное присутствие в Тихом океане и Карибском море, отправив в район 15 000 военнослужащих, а также несколько авианосцев и военных кораблей.

Это самое большое развертывание войск в регионе со времени вторжения США в Панаму в 1989 году. Заявленной целью операции является прекращение потока фентанила и кокаина в США.

Как сообщал OBOZ.UA, США задержали еще один нефтяной танкер вблизи Венесуэлы на фоне усиления блокады экспорта нефти из страны. Инцидент произошел в эти выходные, когда судно направлялось в Венесуэлу для загрузки.

