Работал элитный спецназ: стали известны детали задержания Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена, Силия Флорес, были задержаны в Каракасе и вывезены из страны. Арест проводили силы спецопераций армии США, отряд "Дельта".

Об этом сообщил президент США Дональд Трамп. Слова главы Белого дома приводит телеканал CBS.

Как сообщается, венесуэльский лидер и его жена находятся в "добром здравии", силовики обеспечили их безопасную эвакуацию в Соединенные Штаты. Деталей не сообщается.

Боевая операция против Венесуэлы – что известно

Напомним, ночью 3 января в Венесуэле прогремела серия мощных взрывов на объектах инфраструктуры. По предварительным данным, удары пришлись на юге Каракаса – в районе Форт-Тиуна и авиабазы генералиссимуса Франсиско де Миранды. Над городом очевидцы заметили тяжелые десантно-транспортные вертолеты Chinook.

За последние месяцы армия США нанесла удары, уничтожив более 30 судов в Карибском море и восточной части Тихого океана в рамках так называемой кампании по борьбе с наркотиками. Дональд Трамп также распорядился о блокаде подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и покидающих ее.

Глава Белого дома неоднократно угрожал нанести удары внутри Венесуэлы, но до атаки ЦРУ в начале этого месяца единственными известными ударами США по венесуэльским целям были удары по судам, подозреваемым в наркоторговле, в международных водах.

В интервью 26 декабря американский президент признал, что США уничтожили некий "крупный объект, откуда прибывают корабли", говоря о кампании своей администрации против Венесуэлы. Позже он заявил, что США атаковали "в районе доков, где загружают суда наркотиками". Однако он отказался комментировать, была ли атака осуществлена военными или ЦРУ.

Из-за операции США, президент Колумбии Густаво Петро забил тревогу из-за американского оперативного вмешательства в Каракас. Он заявил о нападении на Венесуэлу и призвал ООН и ОАГ отреагировать на последние события

Заметим, в течение последних месяцев США нарастили военное присутствие в Тихом океане и Карибском море, отправив в район 15 тысяч военнослужащих, а также несколько авианосцев и военных кораблей. По сути, Трамп объявил коллеге Мадуро ультиматум, требуя отставки последнего.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Венесуэла обвинила Соединенные Штаты в "величайшем вымогательстве" из-за захвата нефтяных танкеров. Такие действия США Каракас сравнил с пиратством.

