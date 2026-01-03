'На Венесуэлу напали!' Президент Колумбии забил тревогу из-за взрывов в Каракасе

Президент Колумбии Густаво Петро забил тревогу из-за утренних взрывов в Каракасе. Он заявил о нападении на Венесуэлу и призвал ООН и ОАГ отреагировать на последние события

Об этом Петро написал в своем аккаунте в сети Х. Он также заявил, что Колумбия, которая сейчас входит в состав Совбеза ООН как временный член, созывает срочное заседание этого международного органа из-за операции США в Венесуэле.

Президент Колумбии обеспокоен "нападением на Венесуэлу"

После появления в информационном пространстве сообщений о взрывах в Каракасе, американских вертолетах над столицей Венесуэлы и десантировании американских солдат в этой латиноамериканской стране, президент соседней Колумбии заявил о "нападении на Венесуэлу".

"Каракас сейчас под атакой. Предупредите мир: на Венесуэлу напали! Они бомбардируют ракетами. ОАГ (Organización de los Estados Americanos (исп.) – Организация американских государств. – Ред.) и ООН должны немедленно встретиться", – написал Густаво Петро.

Он также заявил, что Колумбия инициирует немедленное заседание Совбеза ООН на правах временного члена этого органа – для "установления законности с точки зрения международного права агрессии против Венесуэлы".

Несмотря на многочисленные сообщения о том, что на территории Венесуэлы сейчас действуют войска США, президент Колумбии решил воздержаться от конкретизации того, кто именно наносит удары по Каракасу.

Впрочем, на момент публикации твита Густаво Петро официальных заявлений от Белого дома относительно событий в Венесуэле также не было – поэтому западные издания публиковали только собственные инсайды.

Так, неназванные представители администрации Трампа в комментарии CBS News заявили, что им "известно" о сообщениях о взрывах и вертолетах над столицей Венесуэлы, а одна из репортеров издания сообщила, что Трамп приказал нанести удары по объектам внутри Венесуэлы, включая военные сооружения.

Между тем представитель американской армии, с которым говорили журналисты NYT, отказался комментировать возможную причастность американских сил к взрывам в Каракасе.

Около 10 часов по киевскому времени на Fox News заявили, что получили подтверждение от официальных лиц США, что именно американские военные наносят удары по Венесуэле.

До того единственным государством, которое прямо обвинило США в атаке на Каракас, была сама Венесуэла: диктатор Николас Мадуро объявил там чрезвычайное положение и заявил, что венесуэльская армия "будет противостоять империалистической угрозе".

