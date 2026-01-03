'Страной управляют наркокартели': Трамп выступил с угрозами Мексике после операции в Венесуэле

"Похищение" диктатора Николаса Мадуро во время военной операции США в Венесуэле не было прямым посланием Мексике. Однако этой страной тоже "управляют наркокартели" и с этим "нужно что-то делать".

Видео дня

Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. Он дал короткое интервью Fox & Friends Weekend после того, как элитное подразделение спецназа Delta Force захватило Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес.

Трамп допустил использование "дополнительных действий" для борьбы с незаконным оборотом наркотиков

Журналист напрямую спросил у главы Белого дома, является ли операция в Венесуэле посланием президенту Мексики Клаудии Шейнбаум.

"Нет, так не задумывалось, и мы с ней (Шейнбаум. – Ред.) очень дружим. Она хорошая женщина", – ответил республиканец, прежде чем утверждать, что президент Мексики на самом деле не имеет реальной власти.

"Она не управляет Мексикой. Картели управляют Мексикой. И мы могли бы быть политически корректными, вежливыми и говорить: "О да, она руководит"... Нет, нет! Она очень боится картелей", – утверждает Трамп.

Он якобы уже не раз предлагал Штейнбаум ликвидировать картели, но она отказывалась. "Нет, нет, господин президент! Нет, нет, нет, пожалуйста", – пересказал Трамп ответ руководительницы Мексики.

Далее он перешел к вопросу смертей, связанных с запрещенными веществами, в Соединенных Штатах, утверждая, что официальные данные занижены. Мол, реальная цифра не 100 000, а 300 000 человек. "Мы потеряли этих людей из-за наркотиков", – сказал Трамп.

Большинство незаконных наркотиков попадают в Соединенные Штаты через южную границу. "Кстати, немало поступает и через Канаду, если вы не знаете. Но в основном они идут через южную границу, и с Мексикой придется что-то делать", – заявил он.

Как Мексика отреагировала на операцию США в Венесуэле

Клаудия Шейнбаум на платформе X процитировала отрывок из Устава ООН, в котором говорится, что государства-члены должны воздерживаться от угроз силы или ее применения против территориальной целостности другого государства.

Также она поделилась заявлением правительства страны, в котором говорится о "решительном осуждении и неприятии" нападения.

Что предшествовало

Президент Венесуэлы Мадуро вместе с женой был захвачен после масштабного удара США по столице страны Каракасу. Трамп сообщал, что диктатора в Нью-Йорк перевез американский военный корабль.

В Соединенных Штатах (а именно в федеральном суде Манхэттена) Мадуро предъявят обвинения в незаконном обороте наркотиков и оружия.

По информации Трампа, ни один американский солдат во время операции не погиб, но некоторые военные получили ранения.

Как писал OBOZ.UA, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал спецоперацию США в Венесуэле, заявив о поддержке права венесуэльского народа на свободу, безопасность и человеческое достоинство. В Киеве подчеркнули, что режим Николаса Мадуро системно нарушает права человека и принципы демократии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!