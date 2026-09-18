"Может случиться что угодно": Трамп намекнул, что готов возобновить горячую фазу войны с Ираном

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что лично он приближается к критическому моменту в войне с Ираном. В ближайшее время он якобы определится, возобновлять ли горячую фазу войны с Ираном или нет. Однако к какому именно решению он более склонен, Трамп не знает.

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Американский лидер прямо признал собственную непредсказуемость, по крайней мере, в вопросе конфликта США и Ирана. Об этом он сказал в интервью изданию Axios.

Что именно сказал Трамп

"Перед мной стоит важное решение. Хочу ли я пойти и уничтожить их (иранский режим, – OBOZ.UA.) или нет? Это важное решение. Со мной может случиться что угодно", – буквально сказал Трамп.

Что показательно – одновременно американский президент отметил, что сейчас иранский режим якобы находится в "прямом контакте" с США и, по словам Трампа, иранцы до сих пор "хотят достичь соглашения".

Трамп также заявил, что доволен результатами морской блокады Ирана, начавшейся после "горячей" фазы противостояния.

"Ни одно судно не отправилось в Иран с тех пор, как мы начали. Они пытались, и мы их все взорвали", – похвастался он.

Эти слова прозвучали накануне встречи Трампа с лидерами стран Персидского залива в ходе Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, которая начнется на следующей неделе, отмечают в Axios.

Эта встреча может определить следующий этап войны – делать ли новую ставку на дипломатию или усиливать военные действия, считают в издании. Если Трамп склоняется к возобновлению горячей фазы войны, ему понадобится поддержка региональных союзников.

Что предшествовало

В духе своей непредсказуемости президент Соединенных Штатов также заявил, что и российско-украинская война закончится уже в ближайшее время. Однако Трамп хотя бы признал, что эта война – самая тяжелая из всех, которые он пытался завершить.

Всего три дня назад американский президент утверждал, что Иран якобы стремится как можно скорее заключить соглашение, а Вашингтон открыт для возможности переговоров с Тегераном. В то же время Трамп подчеркнул, что окончательное решение об участии США в таком процессе будет принимать лично он.

Как сообщал OBOZ.UA, решение Трампа начать войну с Ираном обошлось налогоплательщикам США в 38 миллиардов долларов прямых расходов за первые пять месяцев боевых действий. Кроме того, это приведет к росту инфляции примерно на 0,5 процентного пункта еще до начала следующего года.

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